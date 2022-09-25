Tantuni dükkanına giren hırsız, 2 bin lira çaldı













Olay, Elazığ'da yer alan bir tantunicide gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta gece saatlerinde bir hırsız, dükkanın arka camından içeri girdi. Hırsız, kasaya giderek burada yer alan 2 bin lira parayı aldı. Daha sonra arka camdan tekrar dışarı çıkarak gözden kayboldu. Sabah dükkana gelen çalışanlar kasada paranın olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, hırsız girdiğini görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.