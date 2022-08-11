Tanzim satış noktası nedir, ne anlama gelir? Hangi illere tanzim satış noktası vardır? Tanzim satış noktasının hizmet verdiği günler

Gün geçtikçe artış gösteren tanzim satış noktaları hemen hemen her ile yayılmaya başladı. Tanzim satış noktalarında tüketici ile buluşan meyve ve sebzeler için alınan yeni kararlar merak konusu olurken satış fiyatları da araştırılmaya başlandı. Tanzim satış noktası nedir? Hangi illerde tanzim satış noktası var? Tanzim noktasının hizmet verdiği günler nelerdir? Tanzim noktasına dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır
Tanzim satış noktası nedir?Son dönemlerde popülerliğini arttıran tanzim noktaları, çeşitli gıdaların satışa sunulduğu ve fiyatların uygulandığı bölgelerdir. Meyve ve sebzelerde ki fiyat artışlarından sonra bu yükselişin önüne geçilmesi adına çeşitli çalışmalar yapılmasıyla hayata geçirilen tanzim noktaları oldu. Şu an da yapılan tanzim noktalarından 34 ilçe 50 adet yer bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen bu yenilik sayesinde üreticilerden doğrudan alınan meyve ve sebzeler tüketiciler ile buluşturuluyor ve bu sebeple de herhangi bir aracı maliyeti olmamasından dolayı daha uygun fiyatlara satışı gerçekleştiriliyor.
İstanbul tanzim satış noktaları
-KAĞITHANE MEYDANI -MECİDİYEKÖY MEYDANI -AVCILAR MEYDANI -KADIKÖY MEYDANI -BAKIRKÖY MEYDANI -AKSARAY MEYDANI -EMİNÖNÜ MEYDANI -TAKSİM MEYDANI -KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI -BEYLİKDÜZÜ MEYDANI -BAYRAMPAŞA MEYDANI -BAĞCILAR MEYDANI -GÜNGÖREN MEYDANI -SULTANBEYLİ MEYDANI -SULTANGAZİ MEYDANI -GOP MEYDANI -SARIYER MEYDANI -BEŞİKTAŞ MEYDANI -ÜSKÜDAR MEYDANI -ŞİRİNEVLER MEYDANI -KARTAL MEYDANI -MALTEPE MEYDANI -PENDİK MEYDANI -TUZLA MEYDANI -SANCAKTEPE MEYDANI -ÜMRANİYE MEYDANI -ESENLER MEYDANI -ESENYURT MEYDANI -ÇEKMEKÖY MEYDANI -K.ÇEKMECE MEYDANI -ZEYTİNBURNU MEYDANI -BAHÇEŞEHİR 1.KISIM -BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI -BÜYÜKÇEKMECE -EYÜPSULTAN MEYDAN -ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ -BEYKOZ KAVACIK MEYDAN -ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE -FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN -BOSTANCI LUNAPARK -PENDİK SAHİL MEYDAN -HALKALI MEYDAN -ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK -ATAŞEHİR MEYDAN -İSTİNYE İSPARK -ZEYTİNBURNU AVM -ALİBEYKÖY SİLAHTAR -HALİÇ -BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ -ESENLER 100.YIL MAHALLESİ