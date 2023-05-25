Tapu sahipleri aman dikkat! Bunu yapmayan tüm halkını kaybedecek! Elinizi çabuk tutun son 37 gün







HİSSELİ TAPU NEDİR?











Hisseli tapu sahiplerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Tapuda ön alım hakkı için belirlenen başvuru süresi son günlerine yaklaşıyor ve başvuruların bu süre içinde yapılması gerekiyor. Yasal süre içinde başvuru yapmayan hisseli tapu sahiplerinin haklarını kaybedeceği vurgulandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hisseli tapu sahiplerinin bu detaylara dikkat etmesi gerektiği belirtildi.Hisseli tapu, birden fazla kişinin ortaklaşa sahip olduğu taşınmazlarda kullanılan bir tapu türüdür. Bu tapu belgesi, mülkün sahipliğini ve hissedarların paylarını gösterir. Hisseli tapu sahiplerine, mülk üzerindeki tasarruf yetkisini kullanma hakkı verilirken, başka hissedarlarla anlaşmazlık yaşanmaması için ön alım hakkı gibi düzenlemeler de bulunur.Başvuru süresi içinde hisseli tapu sahiplerinin tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ön alım hakkını kullanmaları gerekmektedir. Başvuru süresinin kaçırılması durumunda, hisseli tapu sahipleri bu haklarını kaybedebilirler. Bu nedenle, hisseli tapu sahiplerinin belirlenen süre içinde başvurularını yapmaları önemlidir. Hisseli tapu sahiplerinin başvuru yapabilmeleri için tapunun hisseli olması ve diğer belirlenen şartları sağlamaları gerekmektedir. Başvuruların süresinde ve gerekli şartları yerine getirerek yapılması, hisseli tapu sahiplerinin haklarını korumaları açısından önemlidir. Hisseli tapu sahipleri, tapuda ön alım hakkı için belirlenen başvuru süresini dikkate almalı ve süre içinde başvurularını yapmalıdır. Başvuru süresini kaçıran hisseli tapu sahipleri, haklarını kaybedebilirler. Bu nedenle, hisseli tapu sahiplerinin ilgili duyuruları takip etmeleri ve gerekli başvuruları zamanında yapmaları önemlidir.