Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayan büyük ceza ödeyecek... Son tarih açıklandı, sakın kaçırmayın







2023 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI





KİRA GELİRİ ELDE EDENLERE DE YÜKÜMLÜLÜK VAR











Emlak vergisi, tapu sahiplerinin yılda iki defa ödemesi gereken bir vergi türüdür. Bu vergiyi ödeme tarihleri ise büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ödeme tarihlerindeki değişikliklerden habersizseniz, cezalardan kaçınmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Kokpitaero'da yer alan habere göre, tapu sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisine ilişkin detaylar tek tek açıklandı.2023 yılında tapu sahipleri için ödenecek emlak vergisi tarihleri açıklandı. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecekken, ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılacak. Mülk sahipleri, vergi borçlarını tek seferde ya da iki eşit taksit halinde ödeyebilecekler.Eğer kira geliri elde ediyorsanız, Maliye Bakanlığına her sene Mart ayında beyanname vermeniz gerekmektedir. Ayrıca, gayrimenkul değer artış kazancı olan mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık dönemi için beyannamelerini 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında ibraz etmek zorundadırlar. Gelir vergisi beyannamesi ise Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir.Tapu sahipleri için emlak vergisi ödemeleri, cezalardan kaçınmak için öncelikli bir yükümlülük olarak belirtilmektedir. Ayrıca, kira geliri elde edenlerin de yıllık olarak Maliye Bakanlığına beyanname vermeleri zorunludur. Bu nedenle, ödeme tarihlerini takip etmek ve gerekli ödemeleri zamanında yaparak cezalardan kaçınmak önemlidir.