Akbank, ihtiyaç kredisi ihtiyacı olanlar için 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Banka, tapu sahibi olan kişiler için özel olarak hazırladığı bu kampanya ile ipotekli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, kişilerin ihtiyacına göre belirli vadelerde ve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacak. Akbank'ın bu kampanyası, ihtiyaç kredisi almak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Kredi
28 Nisan 2023 - 12:30
Tapu sahipleri dikkat! O banka teminat gösterene 100.000 TL'yi hemen veriyor: Büyük kampanya başladı
Tapusu olanların ihtiyaç kredisi alabilecekleri bir kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında, 100 bin TL'ye kadar ipotekli ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Bu fırsattan yararlanarak, tapu sahibi olanlar ihtiyaçları doğrultusunda kredi kullanabilecekler. İşte kampanyanın ayrıntıları...
Kredi
28 Nisan 2023 - 12:30
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