Kredi
28 Nisan 2023 - 12:30

Tapu sahipleri dikkat! O banka teminat gösterene 100.000 TL'yi hemen veriyor: Büyük kampanya başladı

Tapusu olanların ihtiyaç kredisi alabilecekleri bir kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında, 100 bin TL'ye kadar ipotekli ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Bu fırsattan yararlanarak, tapu sahibi olanlar ihtiyaçları doğrultusunda kredi kullanabilecekler. İşte kampanyanın ayrıntıları...

Kredi
28 Nisan 2023 - 12:30
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Tapu sahipleri dikkat! O banka teminat gösterene 100.000 TL'yi hemen veriyor: Büyük kampanya başladı


Akbank, ihtiyaç kredisi ihtiyacı olanlar için 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Banka, tapu sahibi olan kişiler için özel olarak hazırladığı bu kampanya ile ipotekli ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, kişilerin ihtiyacına göre belirli vadelerde ve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanacak. Akbank'ın bu kampanyası, ihtiyaç kredisi almak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

KREDİ DETAYLARI PAYLAŞILDI

akbank

Akbank, tapu sahipleri için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi. Verilecek krediler ipotekli olarak teminat altına alınacak ve müşterilere istedikleri tutarda nakit ihtiyacı karşılama imkanı sunulacak. Kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar kredi almak isteyenler 24 ay vade ve 1.94 faiz oranı ile kredi alabilecekler. 50 bin TL kredi almak isteyenler ise 36 ay vade ve 1.87 faiz oranı ile ödeme yapacaklar. Aylık ödeme tutarları ise 5 bin 485 TL ve 2.040 TL olarak belirlendi.



KREDİ

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Akbank müşterilerine özel olarak sunulan ihtiyaç kredisi imkanında ipotek şartının yanı sıra bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler şunlardır:

Kredi başvurusu yapacak kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

Geçerli bir kimlik belgesine (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) sahip olmak gerekmektedir.

Kredi notunun en az 1,100 puan ve üzerinde olması gerekmektedir.

Belgelenebilir bir gelirinin olması gerekmektedir.

TCMB kara listesinde olmamak gerekmektedir.

İkametgahını belgeleyebiliyor olmak gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan kişiler en yakın Akbank şubesine başvurarak ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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