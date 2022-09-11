YAŞAM
11 Eylül 2022 - 19:14

Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi

Kadastroda yeni bir dönem başlıyor. Telefon konferansı ile gayrimenkul alım satımı uygulaması halk tarafından sevilirken, uygulamayı hem yurt içinde hem de yurt dışında yaygınlaştırmak amacıyla araştırmalara başlandı. İşte detaylar...

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 19:14
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Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün başlattığı, farklı kadastro müdürlüklerinde veya yurt dışında kayıtlı olsalar dahi gayrimenkul satın alabilmeleri, satabilmeleri, bağışlayabilmeleri ve takas edebilmeleri için telekonferans yoluyla gayrimenkul satışı talebi düzenlemiştir. Uygulamanın gelecekte yurt içinde ve yurt dışında tekrarlanması için çalışmalar hızlandırılmıştır.

Telekonferans mülk satış programı, hem teknolojik hem de yasal olarak dünyada bir ilk. Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Türkiye'de 973 tapu dairesi ile hizmet verilmektedir.



Berlin'deki satıcı ile Konya'daki alıcı arasında ilk alım satım işlemi imzalandı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, telekonferans sistemi ile 2020'de 959, 2021'de 3 bin 386 ve Ağustos ayına kadar 3 bin 125 olmak üzere toplam 7 bin 470 sözleşmeli işlem gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gurbetçilerin ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ile ilgili işlemleri yapmalarına izin vererek yabancı sermaye akımları için fırsatlar yaratmaktadır.

Bu çerçevede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilk Türklerin yoğunlaştığı ve en çok yabancının Türkiye'den ev aldığı ülkelerde temsilcilikler açtı. Bu kapsamda 11 ülkede daha fazla temsilcilik açılması hedefleniyor.

İlk yurt dışı temsilciliğini Almanya'da açan kuruluş, gelecekte İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Azerbaycan ve Katar'da temsilcilikler açmayı planlıyor.

Bu temsilciliklerin açılmasıyla birlikte telekonferansın benimsenmesiyle arazi mülkiyeti işlemlerinin artacağı tahmin edilmektedir.

Halihazırda taşınmazların devri sadece tapu dairelerinde yapılmaktadır. Bu da yoğun saatlerde ya da yoğun alanlarda randevu alamamanıza neden oluyor. Kadastro yoğunluğunu azaltmak için yeni bir pratik yaklaşım getirildi.

Teknik Hazırlık

Resmi Gazete’de 28 Haziran sayısında yayınlanan torba kanunda noter hukuku ile ilgili ek bir madde ile, artık tapu müdürlüklerinde noterliklerde satış işlemleri yapmak mümkün müdür.

1 Ocak’ta Yürürlükte Olacak

Noterler sadece mevcut durumda gayrimenkul satma vaadinde bulunan sözleşmeler düzenleyebilirler. Yeni uygulama 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Noter, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden (TAKBİS) veri almak için şu anda teknik hazırlık yapıyor.

Süreç Nasıl İşliyor?

Noterler, taşınmaz satış başvurusu, taşınmaz üzerindeki kısıtlamaları ve ilgili diğer kanunların sınırlama, usul ve esaslarını inceleyerek taşınmaz satışına ilişkin yazılı başvuruda bulunur.

Noter, gayrimenkul satışını tescil ederken tescil belgesi oluşturur. İnşaatla ilgili her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve gayrimenkul satışına ilişkin diğer kanunların sınır, usul ve esaslarını dikkate alacaktır.

Noter, hak sahibini tespit ettikten ve taşınmazın satışına engel bir hukuki durum bulunmadığından taşınmazın satışına ilişkin sözleşme düzenlenir.

Taraflar satış sözleşmesini imzalar imzalamaz noter kadastro bilgi sisteminden yevmiye numarasını alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydeder.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Bilgi Sistemi üzerinden örnek tapu ve diğer belgeleri noterlerle paylaşacaktır.

Taşınmaz ile ilgili tescil ve belgelerin eksik olması durumunda, eksik miktar Tapu Genel Müdürlüğü'nden talep edilecek, usulsüzlükler Tapu Müdürlüğü tarafından sistemi ile alınacaktır.

Sözleşme sisteme kayıt edildikten sonra binanın tapu siciline tescili tapu yönetim kurulu tarafından onaylanır. Satış sözleşmesi ve ek belgeler noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziksel olarak saklanacaktır. Örnek tapu kaydı ve diğer tüm belgelerden hak sahibinin tespit edilememesi veya satışı engelleyen hukuki bir durum olması durumunda noter malları teslim edemeyecek, herhangi bir işlem yapamayacaktır.

Ek Noter Ücreti Alınacak

Gayrimenkul alım satımında tapu harcı ödenir. Tapu ücreti, her alıcı ve satıcı için %2 olmak kaydıyla satış fiyatının %4'ü olarak alınır. Gayrimenkul satış sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutulacak ve bu tür işlemlerle ilgili olarak düzenlenen belgelerde kıymetli evrak olmayacak. Tapu dairesi tercih edilirse sadece tapu harcı ödenmeli, işlem noterde yapılırsa ek noter tasdik harcı olacaktır. Noter ücreti, mülkün değerine göre 500 TL'den az, 4000 TL'den fazla olamaz. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Hatadan Sorumlu Olacaklar

Noterler ayrıca bina alım satım sözleşmesinin düzenlenmesinden kaynaklanan zararlardan da sorumlu olacaklardır. Bu zarar Devlet tarafından ödenirse, Devlet sözleşmeyi düzenleyen notere sorabilir. Noter mahkemesindeki dava, kadastronun bulunduğu yer mahkemesinde görülecektir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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