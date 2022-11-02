Tapuda işlem yapacaklar dikkat! Düzen değişti, SMS gönderilecek

Son dönemde Tapu Müdürlüklerinde baş gösteren dolandırıcılık hadiseleri nedeniyle yeni önlemler alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, tüm Türkiye’de kullanılmaya başlıyor. Böylelikle tapuda sahteciliğin önüne geçilecek ve işlemler daha güvenli yapılacak.
Tapuda yeni dönem başlıyorTapu dairelerinde yaşanan sahtecilik olaylarının artması nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kolları sıvadı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) hayata geçirilirken, bu sistem ile sahtecilik yapanlar hemen tespit edilecek ve işlemler daha güvenli sağlanacak.
Konuya ilişkin bilgi veren emlak şirketi genel müdürü Mustafa Özelmacıklı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin daha önce pilot uygulamalar yapılarak denendiği ve elde edilen gelişmeler sonucunda artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandığını söyledi. Söz konusu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nde yeni kimlik kartlarında yer alan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler anında karşılaştırılabiliyor. Tapu müdürlüklerine işlem yapmak isteyen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını Kimlik Doğrulama Sistemine okutacak. Böylelikle parmak izi ve diğer bilgiler sistemdeki verilerle karşılaştırılacak. İşlem yapmak için gelen kişinin gerçek kişi olup olmadığı bu sistem üzerinden doğrulanabilecek.