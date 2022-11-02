GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 16:22

Tapuda işlem yapacaklar dikkat! Düzen değişti, SMS gönderilecek

Tapu Müdürlüklerinde yaşanan dolandırıcılık hadiselerinin önüne geçilmesi amacıyla yeni düzenleme uygulamaya geçti. Bundan sonra parmak izi teyidi yapılacak, vatandaşlara SMS ile bildirim gönderilecek. İşte tüm ayrıntılar...

GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 16:22
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Tapuda işlem yapacaklar dikkat! Düzen değişti, SMS gönderilecek


Son dönemde Tapu Müdürlüklerinde baş gösteren dolandırıcılık hadiseleri nedeniyle yeni önlemler alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, tüm Türkiye’de kullanılmaya başlıyor. Böylelikle tapuda sahteciliğin önüne geçilecek ve işlemler daha güvenli yapılacak.

Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapu dairelerinde yaşanan sahtecilik olaylarının artması nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kolları sıvadı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) hayata geçirilirken, bu sistem ile sahtecilik yapanlar hemen tespit edilecek ve işlemler daha güvenli sağlanacak.



Konuya ilişkin bilgi veren emlak şirketi genel müdürü Mustafa Özelmacıklı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin daha önce pilot uygulamalar yapılarak denendiği ve elde edilen gelişmeler sonucunda artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Söz konusu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nde yeni kimlik kartlarında yer alan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler anında karşılaştırılabiliyor. Tapu müdürlüklerine işlem yapmak isteyen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını Kimlik Doğrulama Sistemine okutacak. Böylelikle parmak izi ve diğer bilgiler sistemdeki verilerle karşılaştırılacak. İşlem yapmak için gelen kişinin gerçek kişi olup olmadığı bu sistem üzerinden doğrulanabilecek.

Dolandırıcılıkların önüne geçilecek

Tapu Müdürlüklerinde devreye alınan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile dolandırıcılık ve sahtecilik durumlarının önüne geçilebilecek. Özelmacıklı, bu sistem ile TC Kimlik Belgesi üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun MERNİS üzerinden teyit edilebildiğini aktardı. Aynı zamanda sistem ile parmak izi alındığında, nüfustaki parmak izi ile de eşleştirme yapıldığını aktarırken, doğrulamanın yalnızca kimlikte yer alan bilgiler üzerinden değil, kimlik kartında bulunan çip üzerinden de sağlandığını ifade etti.

İstanbul başta olmak üzere birçok kentte uygulamanın hayata geçirildiğini aktaran Özelmacıklı, bundan sonra tapu müdürlüklerinde işlem yapacak taraflara SMS bildirimleri yapılmaya başlandığını, kimlik tespiti için parmak izi uygulamasına geçildiğini vurgulayarak, vatandaşların bu işlemler sırasında mağduriyet yaşamamaları için çip kısmında eksik bilgi ya da deforme olmaması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca çip kısmında bir sorun yaşanıyorsa, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak geçici kimlik belgesiyle imzaya gelinmesi talep edildiğini söyledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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