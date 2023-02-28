YAŞAM
28 Şubat 2023 - 07:30

Tapusu olan kişiler mutlaka bunu yapmalı! Dolandırıcılar iş başında! Arsanız ya da eviniz haberiniz olmadan satılabilir

İnternet üzerinden dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması ile ilgili sık sık uyarı yapılıyor. Peki tapu sahipleri ile ilgili yapılan dolandırıcılık nedir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
28 Şubat 2023 - 07:30
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Tapusu olan kişiler mutlaka bunu yapmalı! Dolandırıcılar iş başında! Arsanız ya da eviniz haberiniz olmadan satılabilir
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Tapu sahiplerinin dikkatli olunması ile ilgili birçok uyarı yapıldı. Tapu sahiplerinin dolandırıcılara karşı dikkat etmesi gerekiyor! Peki tapu sahiplerinin dolandırıcılığın önüne geçmek için ne yapması gerekir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Tapu sahipleri dolandırıcılığın önüne geçmek için e-Devlet sisteminden veya SMS yoluyla kayıt oluşturmadıkları sürece birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden kayıt işlemi yaptırmayan tapu sahipleri devir işlemlerinde problem yaşayabiliyor. 



Ev ve Tapu Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Ev ve arsa dolandırıcılarının günümüzde epey artmasıyla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından önemli uyarılar yapıldı. Özellikle yaşlı ve gurbetçi insanların tapu kayıtlarında dikkatli olması gerekiyor. Ev ve arsalar kayıt yaptırılmazsa sahiplerin haberi olmadan satılması mümkün olabiliyor. Birçok dolandırıcı kişiler adına sahte evrak düzenleyebiliyor. Bu sebeple e-Devlet sistemi üzerinden veya SMS yoluyla tapu kayıtlarının yapılması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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