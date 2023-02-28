Tapusu olan kişiler mutlaka bunu yapmalı! Dolandırıcılar iş başında! Arsanız ya da eviniz haberiniz olmadan satılabilir







TAPU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER







Tapu sahiplerinin dikkatli olunması ile ilgili birçok uyarı yapıldı. Tapu sahiplerinin dolandırıcılara karşı dikkat etmesi gerekiyor! Peki tapu sahiplerinin dolandırıcılığın önüne geçmek için ne yapması gerekir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tapu sahipleri dolandırıcılığın önüne geçmek için e-Devlet sisteminden veya SMS yoluyla kayıt oluşturmadıkları sürece birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden kayıt işlemi yaptırmayan tapu sahipleri devir işlemlerinde problem yaşayabiliyor.Ev ve arsa dolandırıcılarının günümüzde epey artmasıyla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından önemli uyarılar yapıldı. Özellikle yaşlı ve gurbetçi insanların tapu kayıtlarında dikkatli olması gerekiyor. Ev ve arsalar kayıt yaptırılmazsa sahiplerin haberi olmadan satılması mümkün olabiliyor. Birçok dolandırıcı kişiler adına sahte evrak düzenleyebiliyor. Bu sebeple e-Devlet sistemi üzerinden veya SMS yoluyla tapu kayıtlarının yapılması gerekiyor.