EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 21:09

Tapusu olanlar dikkat! Ödeme yapmak için 13 gününüz kaldı: Süre geçerse cezası var

Evi, arsası, iş yeri ya da herhangi bir mülkü bulunanlar için son günler yaklaştı. Emlak vergisi ödemeleri için son gün yaklaşıyor. Süre geçerse cezalı ödemek durumunda kalabilirsiniz.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 21:09
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Tapusu olanlar dikkat! Ödeme yapmak için 13 gününüz kaldı: Süre geçerse cezası var


Evi, arsası iş yeri sahibi olanlar için son günler yaklaşıyor. Emlak vergisinin ilk taksitleri mayıs ayında ödenmişti şimdi ise ikinci taksit ödemeleri başladı. Milyonlarca gayrimenkul sahibinin bu vergiyi ödemesi gerekiyor. 1 Kasım’da başlayan ikinci taksit dönemi 30 Kasım’da sona erecek.

Son gün 30 Kasım

Ev, arsa, iş yeri sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu Emlak Vergisi’nde ikinci taksit dönemi 1 Kasım itibarıyla başladı. Muafiyet kapsamında olmayan tüm tapu sahipleri emlak vergisi ödemek zorundadır. İkinci taksiti 30 Kasım 2022 tarihine kadar ödemeyenler daha sonra emlak vergisini gecikme zammı uygulanarak cezalı bir şekilde ödüyor.



Emlak vergisinden bazı kişiler ise muaf tutuluyor.

Bu kişilerin emlak vergisi ödemesine gerek yok

Emlak vergisini evi, arsası, iş yeri ya da arazi olan herkes ödemek zorunda. Ancak bazı kişiler emlak vergisini ödemiyor. Bir mülkü bulunan fakat bu mülkü dışında başka bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit yakınları, yetimler, gaziler ve işsizler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Buna ek olarak brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul veya hisse sahibi olanlar da emlak vergisi muafiyet kapsamında yer alıyor.

Emlak vergisinden muaf olduğunu bilmeyen ancak daha önce ödemiş olan vatandaşlar ise 5 yıla kadar geriye dönük ödemelerini toplu bir şekilde alabiliyorlar.

Emlak vergisi nasıl, nereden ödenir?

Emlak vergisi çeşitli kanatlar üzerinden ödenmektedir. İnternet üzerinden ödeme yapmak istemeyenler, söz konusu mülkün bağlı olduğu belediyeye bizzat başvurarak ödemelerini yapabilirler. Banka şubelerinden de ödeme yapmak mümkündür.

Belediyelere yapılan ödemelerde, belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Başvuru sırasında tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise izninin fotokopisinin yanında bulundurulması gerekmektedir.

İnternet üzerinden ödeme yapmak da mümkündür. Bunun için e-Devlet sistemine şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapıldıktan sonra Gib Vergi Borcu Sorgulama sekmesine girilir ve buradan emlak vergisi ödemesi yapılır.

Emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü yaklaşıyor. 30 Kasım’a kadar ödeme yapmayan vatandaşlar, daha sonra vergisi cezalı bir şekilde daha fazla miktarda ödemek durumunda kalacaklar. Bu nedenle süre geçirilmeden ödemelerin tamamlanması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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