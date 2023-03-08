Tapusu olanlar sakın bu tarihi kaçırmasın! 2 ayınız kaldı: Kaçıranın hakkı buhar olacak!

Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin tek kişiye ait olmasına dair gösterilen belge müstakil tapu adında yer alır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Tapu sahiplerinin harekete geçmesi için sadece 65 gün süre kaldı. Hisseli tapu satışı için gerekli bilgiler haberimizde.
Hisseli tapuda şufa hakkı bulunurken hisse sahiplerine ön alım hakkı verildi. Bununla beraber hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınırken istenildiği takdirde payı öncelikli olarak satın alma hakkında otomatik tanımlandı. Hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı yer alırken alım hakkı düşme konusunda harekete geçildi. Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı verilirken tapunun devrinde de iptal olması için öncelik tanımlandı. Hisseli tapunun üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noterden gerçekleşirse 3 ay içinde ön alım talepli dava açılması şartı konuldu. 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı yer almadan kişi dava açmaması adına ön hakkı talep edebilir.