Tapusu olanlar son 2 gününüz kaldı! Ödemeyene hem faiz hem ceza var







Son 2 gün kaldı!







Tapu sahibi olanlar için son çağrı yapıldı. Emlak vergisinde 2. Taksit ödemeleri içi son gün geliyor. Evi, arsası ya da arazisi olanların vergilerini süre geçmeden ödemesi gerekiyor. Eğer son taksit ödeme günü geçer ise yüzde 1,6 oranında faizle vergilerini cezalı olarak ödemek durumunda kalacaklar. Emlak vergi için ilk taksit ödemeleri Mart – Mayıs aylarında tamamlanmıştı. 31 Mayıs tarihinde sona eren ilk taksit ödemeleri sonrasında sıra 2. Taksit ödemelerine geldi. 2022 yılının son emlak vergisi taksiti ise 30 Kasım’a kadar ödenecek. Emlak vergisini gayrimenkul sahibi olan herkes ödemek zorunda.Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son iki gün kaldı. Evi, arsası, iş yeri ve tapusu olanlar emlak vergisi ödeyecek. Yeni ev satın alanlar evinin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapmak zorundadır. Satın alma işleminin yapıldığı tarihten yıl sonuna kadar bildirim yapmak gerekiyor. bu yıl gayrimenkulünü satanlar ise önümüzdeki yıl ödeme yapmayacaklar. Tek bir tapusu olan emekliler, dullar ve seçili kişiler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Emlak vergisinin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor. 30 Kasım 2022 tarihinden sonra ödeme yapmak isteyenler, ikinci taksiti zamanında yatırmadıkları için yüzde 1.6 oranında faiz ile cezalı ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Bu nedenle emlak vergisi ödemekle yükümlü olan kişilerin iki gün içerisinde ödemelerini yapması gerekiyor. Emlak vergisi ödemeleri mülkün bulunduğu belediyelere yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak emlak vergisi sorgulama işlemi yapacaklar.