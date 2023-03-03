YAŞAM
03 Mart 2023 - 12:00

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! Sayılı günler kaldı: Bu işlemi yapmayan yandı!

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren bir gelişme meydana geldi ve sadece 66 gün süre kaldığı açıklandı. Tapuda ön alım hakkı için yapılan açıklamada, başvuru süresinin altı çizilerek yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtildi. Bu gelişme milyonlarca tapu sahibini etkileyecek. Detaylı bilgilere haberden ulaşılabilir.

YAŞAM
03 Mart 2023 - 12:00
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Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! Sayılı günler kaldı: Bu işlemi yapmayan yandı!
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Hisseli tapu sahiplerine yapılan açıklamada, tapuda ön alım hakkı için başvuru süresinin 66 gün olduğu ve yasal süre içinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapuyla ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olduğu için, taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler tapu belgesi ile kayıt altına alınmaktadır. Tapu belgesi tek bir kişiye ait olabilmesi mümkün olduğu gibi, birden fazla kişiye de ait olabilmektedir.

TAPUSU OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR! DİKKAT SADECE 66 GÜN KALDI! BAŞVURU YAPMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK

Müstakil tapu tek bir kişiye ait olan taşınmazların kaydını tutarken, birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu gösteren tapulara hisseli tapu denir. Hisseli tapuda, pay sahibi kişilerin anlaşmalarına bağlı olarak satış işlemleri yapılır ve hissedarların ön alım hakkı vardır. Ancak hisseli tapuda da süre sınırlamaları vardır. Hisseli tapu sahipleri, tapularını satmak istediklerinde diğer hissedarlara öncelik tanınır. Hissedarların anlaşmasıyla tapu  bütün olarak satılabilir. Satışta süre sınırları ve diğer hissedarlara haber verme zorunluluğu bulunur. Hisseli tapunun satışında, hissedarlara yazılı feragatname aldıktan sonra satış işlemi yapılması önerilir. Aksi takdirde, hisseli tapuda ön alım hakkı için belirlenen süre içinde dava açılmazsa hak düşer. Hisseli tapuda ön alım hakkı, diğer hissedarlardan habersiz satışlarda da 2 yıl içinde dava açılmazsa düşer.



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