Hisseli tapu sahiplerine yapılan açıklamada, tapuda ön alım hakkı için başvuru süresinin 66 gün olduğu ve yasal süre içinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapuyla ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olduğu için, taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler tapu belgesi ile kayıt altına alınmaktadır. Tapu belgesi tek bir kişiye ait olabilmesi mümkün olduğu gibi, birden fazla kişiye de ait olabilmektedir.
YAŞAM
03 Mart 2023 - 12:00
Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! Sayılı günler kaldı: Bu işlemi yapmayan yandı!
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren bir gelişme meydana geldi ve sadece 66 gün süre kaldığı açıklandı. Tapuda ön alım hakkı için yapılan açıklamada, başvuru süresinin altı çizilerek yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtildi. Bu gelişme milyonlarca tapu sahibini etkileyecek. Detaylı bilgilere haberden ulaşılabilir.
YAŞAM
03 Mart 2023 - 12:00