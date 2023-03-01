Taraftarların sevgilisi Icardi'den beklenmeyen hareket! Karısının çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!







‘’O, Karım! Tek Aşkım.’’







Çıplak Fotoğrafını Paylaştı

Gündemden hem saha içindeki hareketleriyle hem de saha dışındaki hareketleriyle bulunan Icardi’den ilginç bir paylaşım geldi. Eşi Wanda Nara ile ayrılıp barışan Galatasaray oyuncusu, Wanda Nara ile barıştıktan sonra hayatı boyunca onu seveceğini açıkladı.Wanda Nara’yla fotoğraflarını paylaşarak barıştıklarını açıklayan Icardi ‘’O, karım, tek aşkım…’’ başlıklı bir açıklama yazdı. ‘’Seni seviyorum. Milyonlarca güzel şey yaşadığımız, 10 yıllık aşk, kötü hislere, hakaretlere karşı savaşmak, sahip olmak ve bugün olduğumuz şey olmak için kendimizden ne kadar verdiğimizi biz biliriz.’’ Şeklinde açıklamalarına devam etti.Açıklamasının ardından Wanda Nara’nın yatak üstündeki çıplak görselini paylaştı. Bu görsel Icardi sevenler için mantıklı gelmedi ve sosyal medya üzerinden gelen tepkilerden sonra fotoğraf kaldırıldı.