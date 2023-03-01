MAGAZİN
01 Mart 2023 - 15:05

Taraftarların sevgilisi Icardi'den beklenmeyen hareket! Karısının çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Icardi'nin sosyal medyasında karısı hakkında paylaştığı içerik gündeme oturdu.

MAGAZİN
01 Mart 2023 - 15:05
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Taraftarların sevgilisi Icardi'den beklenmeyen hareket! Karısının çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!
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Gündemden hem saha içindeki hareketleriyle hem de saha dışındaki hareketleriyle bulunan Icardi’den ilginç bir paylaşım geldi. Eşi Wanda Nara ile ayrılıp barışan Galatasaray oyuncusu, Wanda Nara ile barıştıktan sonra hayatı boyunca onu seveceğini açıkladı.

ıcardi ve wanda nara

‘’O, Karım! Tek Aşkım.’’



Wanda Nara’yla fotoğraflarını paylaşarak barıştıklarını açıklayan Icardi ‘’O, karım, tek aşkım…’’ başlıklı bir açıklama yazdı. ‘’Seni seviyorum. Milyonlarca güzel şey yaşadığımız, 10 yıllık aşk, kötü hislere, hakaretlere karşı savaşmak, sahip olmak ve bugün olduğumuz şey olmak için kendimizden ne kadar verdiğimizi biz biliriz.’’ Şeklinde açıklamalarına devam etti.

Çıplak Fotoğrafını Paylaştı

Açıklamasının ardından Wanda Nara’nın yatak üstündeki çıplak görselini paylaştı. Bu görsel Icardi sevenler için mantıklı gelmedi ve sosyal medya üzerinden gelen tepkilerden sonra fotoğraf kaldırıldı.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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