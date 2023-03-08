Taraftarların sevgilisi Icardi'ye o takımtan takas teklifi! Dünya devi kesenin ağzını açtı

İddialara göre, Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi ile Juventus alakadar olmaya başladı. Fransız basınında yapılan haber çerçevesinde; PSG ile Icardi farklı yollardan gitme kararı aldı. Teknik direktör Galtier, yaptığı açıklamada "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" ifadelerini kullandı.
10 milyon euroluk teklif
Fransız basınına göre, PSG Arjantinli oyuncu adına 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bunu değerlendirmek isteyen Galatasaray Yönetimi ise oyuncunun bonservisini daha az maliyetle kulübe dahil etmek için işe koyuldu. Bu noktada Galatasaray ailesinin sahip olduğu avantaj ise Icardi'nin seçimi olacak. 30 yaşına sahip santrafor, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek sarı-kırmızılı kalmaya yeşil ışık yaktı. Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da "Beklenen anlaşma sağlandı" yorumunda bulundu. Galatasaray'ın amacı ise sezon sonu gelmeden Icardi'nin bonservisini almak. İtalyan basınından Calcionow ise bu konuda önemli bir iddiada bulundu. Buna göre, Juventus'un yeni sezon adına seçtiği transfer amaçları içinde Mauro Icardi de yer alıyor. Yani söz konusu transferin takas ile neticelendirilmesi isteniyor. La Gazzetta dello Sport'a göre ise Roma maçında oyuna başladıktan sonra 40 saniyede kırmızı kart alan Moise Kean'in Juventus'ta devam etme olasılığı yok. Calcionow'ın haberi çerçevesinde, İtalyan devi PSG'ye Kean'i tavsiye ederek Icardi transferini sonlandırmayı amaçlıyor. Açıklamalara göre, Moise Kean'in tekrardan kadroya dahil olması konusunda PSG'nin nasıl bir tutum göstereceği transfer için belirleyici olabilecek. Bu konuda önemli olan diğer bir etki ise Mauro Icardi'nin vereceği karar. Oyuncunun Galatasaray'da oynaması Galatasaray ailesi için avantaj olmasına rağmen Juventus ekibiyle İtalya Serie A'ya dönme olasılığına da olumlu yaklaşabileceği gelen bilgiler arasında.