Tarih dizilerini solda sıfır bırakacak o dizi geliyor! Böylesi ilk defa yapılacak







YENİ TARİH DİZİSİ EKRANLARA DAMGA VURACAK







TRT 1 ekranlarında 5 sene boyunca yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un tekrar bölümleri de heyecanla izleniyor. Bunun üzerinde dizinin yapımcı şirketi bir karar aldı ve tarih dizisi yapmaya karar verildi. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma TRT Dijital'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.Diriliş Ertuğrul dizisinin seyirci tarafından sevilmesi 5 sene boyunca yayın hayatına devam etmesini sağlamıştı. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken dizi 2019 senesinde final kararı almıştı. Dizinin yapımcısı Tekden Film, Senaryo Mehmet Bozdağ, yönetmen Metin Günay , başroller ise Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Didem Balçın, Kaan Taşaner gibi birçok başarılı oyuncunun bulunduğu dizi 150. bölüm ile final yaptı. Diriliş Ertuğrul'un ilk sezonunda, 13.yy Kayı Boyu'nun tapınak şövalyekeri ile mücadelesi anlatıldı. İkinci sezonda da Kayı Boyu'nun Moğollarla mücadelesi anlatıldı. Üçüncü sezonda Kayı Boyu'nun Bizans'a karşı mücadelesi işlendi. Fakat 4 sene geçmesine rağmen tekrar bölümleri ile de izlenmelere devam ediyordu. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bir karar alarak tekrar tarih dizisi çekmeye karar verdi.Bu kez de Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edecek. Dizinin adı açıklanır açıklanmaz oyuncu kadrosu merak edildi. Dizinin ismi Bir Fetih Ülküsü Kızılelma olarak belirlendi. TRT Dijital'de seyircilerle buluşacak olan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak bilgisi verildi. Aynı zamanda dizinin konusu Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının da işleneceği duyuruldu. Yapımcı şirket tarafından, fetih döneminin tamamen diziye konu olacağı açıklandı. Aynı zamanda oyuncu kadrosunun da hazırlanmaya başladığı duyuruldu.