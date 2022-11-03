Tarih uzatıldı, emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Son başvuru tarihi...







İş Bankası emekli maaş promosyon kampanyası miktarı arttı!







Hayat pahalılığının artmasıyla emekliler büyük bir geçim sıkıntısına düşerken bankalar promosyon ödemeleriyle emeklilere destek oluyor. Yeni yılda emeklilerin maaşına zam yapılacak ancak bu zam öncesinde paraya ihtiyaç duyan emekliler, bankaların promosyon kampanyalarını değerlendiriyor. Emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlar için SGK tarafından yeni miktarlar belirlendi ancak birçok emekli için bu tutarlar yeterli olmadı. Emeklilere kamu bankaları tarafından 3 bin lira ila 5 bin lira arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Bu tutarı yeterli bulmayan ve maaş bankasını değiştirmekte kararlı olan emekliler, yönünü özel bankalara çevirdi. Özel bankalar promosyon kampanya tarihlerini uzatarak ödeme yapmaya devam ediyor.Özel bankalar arasında en fazla tercih edilen isimlerden biri olan İş Bankası, emekli promosyon kampanyasını güncelledi. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar 7 bin 500 liraya varan maaş promosyonu alacaklar. Kampanyanın güncellenmesiyle birlikte bazı şartlarda da değişiklik yapıldı. İş Bankası emekli promosyonu kampanyasına göre, 3 bin 500 TL ve altında emekli maaşı olanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 501 liradan 7 bin 500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 501 TL ila 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar ise 7 bin 500 TL emekli promosyon ödemesi alabilecekler. İş Bankası’ndan belirtilen tutarlarda maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin 30 Kasım’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. 36 ay boyunca maaşını İş Bankası’ndan almayı garanti edenler 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya kadar nakit ödeme alabilecekler. Maaş promosyonlarında yapılan son güncelleme ile İş Bankası emeklilere en yüksek promosyon veren banka oldu. Maaşını İş Bankası’na taşıyarak promosyon ödemesi almak isteyenler İş Bankası şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapacakları başvuru ile maaş bankalarını değiştirebilecekler. Promosyon ödemelerinde birçok bankanın başvuru tarihi 31 Ekim’de sona ererken İş Bankası’nın kampanyası 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra ise banka yeni bir açıklama yapmazsa promosyon kampanyası sona erecek.