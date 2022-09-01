Tarihe damga vuran en iyi 10 savaş filmi! Tarihe damga vuran 10 savaş filmi ismi? Tüm zamanların en iyi 10 savaş filmi

Tarihe Damga Vuran En İyi 10 Savaş Filmi!

Schindler’in Listesi Adlı Filmin Hikayesi Nedir?





Ayla Adlı Filmin Konusu Nedir?

Hayat Güzeldir Filmi Konusu Nedir?

Er Ryan’ı Kurtarmak Adlı Filmin Konusu Ne?

Gladyatör Filmi Ne Anlatıyor?

Piyanist Filminin Konusu Nedir?

Cesur Yürek Filminin Konusu Nedir?

Nefes: Vatan Sağolsun Filminin Konusu Nedir?

Çöküş Adlı Filmin Konusu Nedir?

Dağ Filmi Konusu Nedir?

Savaş filmleri eski çağlardan bugüne kadar hatta gelecek yılları bile kapsayan oldukça geniş bir alana hakimdir. Orta çağ savaşlarından uzay çağı savaşlarına kadar bütün savaş filmleri bu tarz filmleri sevenlerin oldukça dikkatini çekmektedir.Herkes tarafından geçmişten bugüne kadar vizyona giren ve izleyicilerin beğenisine sunulan en iyi 10 savaş filminin ne olduğu araştırılıyor. İşte tarihe damgasını vuran en iyi 10 savaş filmi: • Schindler’in Listesi (1993) – IMDB: 8,9 • Ayla (2017) – IMDB: 8,9 • Hayat Güzeldir (1999) – IMDB: 8,6 • Er Ryan’ ı Kurtarmak (1998) – IMDB: 8,6 • Gladyatör (2000) – IMDB: 8,5 • Piyanist (2002) – IMDB: 8,5 • Cesur Yürek (1995) – IMDB: 8,4 • Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – IMDB: 8,2 • Çöküş (2004) – IMDB: 8,2 • Dağ (2012) – IMDB: 7,9Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Schindler’in Listesi adlı film, Nazi askerlerine metal sefer tası üretimi yapılan bir fabrikanın patronu oskar Schindler adlı adamın Polonya’da Nazi askerlerinin Yahudilere uygulamış olduğu baskılara karşı Yahudileri kurtarmayı istemesinden yola çıkılarak hazırlamış olduğu insan listesi ve bu listede yer alan insanları kurtarmaya çalıştığı hikayeyi konu edinerek izleyicilerin beğenisine sunulan bir filmdir.Ayla filmi, tarihe damga vurmuş tüm zamanların en iyi 10 savaş filminden birisidir. Filmde, Kore savaşında görevli olan bir Türk askeri olan Süleyman’ ın cephede bulduğu bir kız çocuğuna gözü gibi bakması ve ona Ayla adını koyması sonrasında savaş sonrası kaybettiği Ayla’ yı 60 yıl sonra bulmasının gerçek ve hüzünlü hikayesi konu edilmektedir.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Hayat Güzeldir adlı film, Guido ve Dora adlı karakterlerin önlerine çıkan pek çok engeli aşarak evlenmelerinin ardından yaşadıkları ülkede çıkan savaşta Yahudi kampına gönderilmeleri sonrasında Guido’nun oğluna hapsedildikleri esir kampında olan olayları bir oyunmuş gibi anlatmasını ve burada yaşananları ona göstermesiyle beraber yaşadıkları bu zorlu günlerde nasıl mücadele ettiklerini konu edinen bir filmdir.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Er Ryan’ı Kurtarmak adlı film, İkinci Dünya Savaşında 4 oğlunu savaşması için cepheye gönderen ve 3 oğlunun öldüğü haberini duyan bir annenin dördüncü oğlu olan Er James Ryan’ın hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesinden dolayı Amerikan Ordusunun annenin bu isteğini geri çevirmemesi üzerine savaşa katılan ve son çocuğu olan Er Ryan’ı aramak için seferber olunduğunu konu edinen bir filmdir.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Gladyatör adlı film, Roma asıllı bir gladyatörün hükümdarın oğlunun ona ihanet etmesi sonucunda ailesinin katledilmesinin ardından ailesinin intikamını alması için gladyatörün Roma’ya geri dönmesi ve bunun ardından yaşanan olayları anlatan bir film olarak karşımıza çıkmaktadır.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Piyanist adlı film, Polonya’nın Naziler tarafından işgal edildiği süreçte herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bir piyanistin nasıl savaşın ortasında kaldığını ve başına nelerin geldiğini bununla beraber hayatta kalmak için neler yaptığını beyaz perdeye taşıyan bir filmdir.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Cesur Yürek adı film, 13. Yüzyılda İngilizler tarafından işgal edilen ve karısının İskoçya’da İngiliz askerleri tarafından öldürüldüğünü öğrenen İskoçyalı bir adamın eşinin intikamını ve İskoçyalıları kurtarmak için başlattığı bir özgürlük mücadelesini konu edinen bir filmdir.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Nefes: Vatan Sağolsun adlı savaş filmi, 2365 metre yükseklikte yer alan Karabal Jandarma Karakolu’nda görevini yerine getirmek üzere atanan bir yüzbaşı ve onun emrindeki 40 askerin oldukça büyük sınır ötesi bir operasyona katılması ve bu operasyon kapsamında yaşanan birbirinden farklı sıra dışı olayları konu edinen bir film olarak izleyicilerin beğenisine sunulmuştur.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Çöküş adlı savaş filmi, İkinci Dünya Savaşı zamanlarında Avrupa’yı kontrolü altına alan Adolf Hitler’e karşı bütün devletlerin cephe alması ve Hitler’in yavaş bir şekilde geri adım atmaya başlaması bununla beraber Berlin’i terk etmek istememesine rağmen kaçacak herhangi bir yeri olmadığı için karısı Führer ile beraber intihar ederek hayatına son vermelerini konu edinen savaş filmidir.Tarihe damga vuran en iyi savaş filmlerinden birisi olan Dağ adlı savaş filmi, biri kısa biri uzun dönem olarak askerlik yapan iki askerin birbirleri ile hiç anlaşamamasından kaynaklı olarak olay örgüsünün ilerlediği bir savaş filmidir. Bu iki asker Oğuz ve Bekir adlı askerlerdir. Oğuz ve Bekir’in dağda teröristler tarafından pusuya düşürülmesinin ardından onların bu pusudan kurtulmalarını ve yaşadıkları zorlu şartların tetiklediği olayları konu edinen en iyi 10 savaş filmi arasında yer alan bir filmdir.