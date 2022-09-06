YAŞAM
06 Eylül 2022 - 10:53

Tarihi bina alev alev yandı !

Edirne'nin Keşan tarihi bir binaya giren kimliği belli olmayan kişi veya kişiler evin yanmasına neden oldu. Alev alev yanan metruk bina kül oldu.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 10:53
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Tarihi bina alev alev yandı !


Yangın, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi ve Oduncular Caddesinin kesiştiği adreste bulunan ve 1928 yılında yapılmış tarihi bir binaya kimliği belli olmayan kişi veya kişiler girdi. Uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline de gelen metruk evden bir müddet sonra alevler yükselmeye başladı.

Çıkan yangını farkına varan mahalle sakinleri durumu yetkililere haber verirken, alevlerin çatısını sardığı binadan bir müddet sonra patlama sesi duyuldu. Patlamanın şiddetiyle içeri kimsenin girmemesi için pencerelere örülmüş tuğlalar dışarı fırladı.



Panikle dışarı çıkan vatandaşlar, tarihi binanın alevlere teslim olarak yok oluşunu izledi.
Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ve sağlık görevlileri de kaza yerinde hazır bulundu. Yanan çatıyı ve evin içindeki yangını kontrol altına alan itfaiye görevlileri, soğutma çalışmaları için harekete geçti.

Görgü tanıklarının yangından önce içeriye piknik tüpüyle iki kişinin girmesini söylemesi üzerine bina içinde arama çalışmaları yapıldı. Yanan evin içinde ve alt katında bahse konu kişileri bulmak üzere yapılan çalışmalarda içeride kimsenin olmadığı bilgisi verildi.
 

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