Tarihi değiştirecek büyük buluş açıklandı: Nükleer füzyon













Bilim insanları büyük 'sınırsız temiz enerji' buluşunu duyurdu, Nükleer Füzyon ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm 'Bu, oyunun kurallarını değiştiren, dünyayı geliştiren, hayat kurtaran bir tarihin gerçek zamanlı olarak ortaya çıkmasıdır' diyor.Amerika Birleşik Devletleri, "neredeyse sınırsız" temiz enerji vaadine doğru tarihi bir adım olan nükleer füzyon buluşunu duyurdu. Enerji Bakanı Jennifer Granholm Salı günü Washington DC'de Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarından bilim adamlarıyla birlikte yaptığı açıklamada "Bu tarih kitaplarına geçecek" dedi.ÇOK UZUN ZAMANDIR DENENİYOR 70 yıldır yüzlerce bilim adamı ve mühendis, güneşe ve diğer yıldızlara güç veren atomların bir araya gelmesiyle oluşan enerji sürecini taklit etmeye çalıştı. Bu son derece karmaşık ve pahalı bir süreç olup, yüksek sıcaklıklar ve basınçlar nedeniyle son derece kararsızdır. Şimdi, Kaliforniya laboratuvar ekibi ilk kez lazerleri kullanarak "net enerji kazancı" elde etti ve bir füzyon reaksiyonunda reaksiyonu ateşlemek için kullanılandan daha fazla enerji üretti. Bilim insanları bu buluşu müjdeledi ancak füzyonun günlük hayatımıza güç katabilmesi için daha onlarca yıl çalışılması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte füzyon buluşu, fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan gezegeni ısıtan emisyonların yol açtığı iklim krizinin gidişatını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir.