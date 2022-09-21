GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 10:05

Tarihi meçhul türbede restore çalışmaları başladı

Sivas'ta yıllardır atıl halde yer alan meçhul türbede yenileme çalışmalarına başlandı.

GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 10:05
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarihi meçhul türbede restore çalışmaları başladı

Kime ait olduğu tam anlamıyla bilinmeyen meçhul türbe için Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi işe koyuldu. Kent merkezi Yüceyurt Mahallesi'nde yıllardır atıl halde yer alan ve toplum arasında İncili Hanım Türbesi olarak bilinen türbede yenileme çalışmaları başlatıldı. Rivayete göre, Sokullu Mehmet Paşa'nın kızı olarak bilinen, çeyizinde inci ile işlenmiş yorgandan dolayı İncili Hanım adını aldığı düşünülen kişiye ait türbede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şırvan, yapılan tetkikler türbede yatan kişinin bir kadın olduğu ama tam anlamıyla kim olduğunun bilinmediğini söyledi.

Uzun süredir atıl haldeydi

Uzun süredir türbenin atıl halde olduğunu belirten Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şırvan, “Arka tarafta görmekte olduğunuz İncili Hanım Türbesi normalde anonim bir mezarlık. Yapılan araştırmalarda burada yatan kişinin bir kadın olduğu teyit ediliyor ancak kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Bir rivayete göre, Sokullu Mehmet Paşa'nın kızının buraya gelin geldiği ve çeyizinde incili yorganın olduğu biliniyor ve rivayet onun üzerinden gidiyor. Ancak şöyle bir durum var, bu bulunduğumuz alan Kabak Yassı Mezarlığı olarak biliniyordu. 1940'ların sonlarına doğru bu mezarlık kaldırılmış, ileride yer alan Selçuk İlkokulu bahçesinde de Durak Baba adında bir mezar daha var. O mezar ve bu mezarın burada olması teyit niteliğinde oluyor. Burada yer alan mezarlar 1940'larda kaldırılırken, arka tarafta yer alan türbe, önemli bir kişinin yattığı düşünülerek kaldırılmamış. Daha öncesinde hastane varken buraya pek bakılmıyordu. Yakın zamanda boşalan bu alana Sivas Belediyesinin iyi bir projesi var. Bu projeyle beraber bu türbe de gündeme gelmiş oldu. Kültür Müdürlüğü ile istişare edilerek buranın restorasyonuna başlandı” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar buraya anlam veremiyordu”

Türbenin ilin kültür ve turizmine kazandırılacağını belirten Şırvan, “Burayı da bahçeye katarak iyi bir görünüm elde edilmek istendi. Restorasyon çalışmaları da en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılıyor. Burası hastane bahçesindeyken kimse gelmiyordu. İnsanlar buraya anlam veremiyordu, tam bir ziyaret de yapılamıyordu. Hastane yıkıldıktan sonra insanlar rahat gelebiliyordu ama yine bir anlam veremiyordu çünkü atıl bir halde bulunuyordu. Burası harika bir bahçe olacak ve buna bunun yanında da bu türbe eklenecek. Proje çizimi yapıldı ve eski dönemlerdeki bu görüntüsünden uzak şekilde ziyaretçilere açılacak. Böylesi yerlerin geçmişi araştırılarak nasıl yapıldığı, kime ait olduğu, kimler tarafından yapıldığı öğrenilir” ifadelerine yer verdi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi
İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi
Kahramanlar vatan nöbetinde
Kahramanlar vatan nöbetinde
Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursa’da domuz sürüsü şehir merkezine indi
Yargıtay'dan emsal gasp kararı
Yargıtay'dan emsal gasp kararı
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı kodlu' uyarı!
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı kodlu' uyarı!
Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam
Küçük Ahmet'ten görenleri duygulandıran selam
Son Haberler
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Alzheimer’den doğru beslenme ile korunun
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'Ankara bölge sorumlusu’ olduğu iddia edilen sanığa...
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen yayalar kamerada
Fatih’te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen...
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye atıyorlar'
Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye...
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
Semt pazarında 'kredi kartı' dönemi
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı
İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda...
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine tepki
Çocuğuna şırınga ile eziyet eden kadının yeniden yargılanma isteğine...
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı
Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Söke’de 1340 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
ING’den görüntülü görüşme ile BES’e başvurma kolaylığı
ING’den görüntülü görüşme ile BES’e başvurma kolaylığı
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
Erzincan’da alevli gece!
Erzincan’da alevli gece!