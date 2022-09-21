Tarihi meçhul türbede restore çalışmaları başladı

Kime ait olduğu tam anlamıyla bilinmeyen meçhul türbe için Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi işe koyuldu. Kent merkezi Yüceyurt Mahallesi'nde yıllardır atıl halde yer alan ve toplum arasında İncili Hanım Türbesi olarak bilinen türbede yenileme çalışmaları başlatıldı. Rivayete göre, Sokullu Mehmet Paşa'nın kızı olarak bilinen, çeyizinde inci ile işlenmiş yorgandan dolayı İncili Hanım adını aldığı düşünülen kişiye ait türbede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şırvan, yapılan tetkikler türbede yatan kişinin bir kadın olduğu ama tam anlamıyla kim olduğunun bilinmediğini söyledi.

Uzun süredir atıl haldeydi

Uzun süredir türbenin atıl halde olduğunu belirten Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şırvan, “Arka tarafta görmekte olduğunuz İncili Hanım Türbesi normalde anonim bir mezarlık. Yapılan araştırmalarda burada yatan kişinin bir kadın olduğu teyit ediliyor ancak kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Bir rivayete göre, Sokullu Mehmet Paşa'nın kızının buraya gelin geldiği ve çeyizinde incili yorganın olduğu biliniyor ve rivayet onun üzerinden gidiyor. Ancak şöyle bir durum var, bu bulunduğumuz alan Kabak Yassı Mezarlığı olarak biliniyordu. 1940'ların sonlarına doğru bu mezarlık kaldırılmış, ileride yer alan Selçuk İlkokulu bahçesinde de Durak Baba adında bir mezar daha var. O mezar ve bu mezarın burada olması teyit niteliğinde oluyor. Burada yer alan mezarlar 1940'larda kaldırılırken, arka tarafta yer alan türbe, önemli bir kişinin yattığı düşünülerek kaldırılmamış. Daha öncesinde hastane varken buraya pek bakılmıyordu. Yakın zamanda boşalan bu alana Sivas Belediyesinin iyi bir projesi var. Bu projeyle beraber bu türbe de gündeme gelmiş oldu. Kültür Müdürlüğü ile istişare edilerek buranın restorasyonuna başlandı” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar buraya anlam veremiyordu”

Türbenin ilin kültür ve turizmine kazandırılacağını belirten Şırvan, “Burayı da bahçeye katarak iyi bir görünüm elde edilmek istendi. Restorasyon çalışmaları da en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılıyor. Burası hastane bahçesindeyken kimse gelmiyordu. İnsanlar buraya anlam veremiyordu, tam bir ziyaret de yapılamıyordu. Hastane yıkıldıktan sonra insanlar rahat gelebiliyordu ama yine bir anlam veremiyordu çünkü atıl bir halde bulunuyordu. Burası harika bir bahçe olacak ve buna bunun yanında da bu türbe eklenecek. Proje çizimi yapıldı ve eski dönemlerdeki bu görüntüsünden uzak şekilde ziyaretçilere açılacak. Böylesi yerlerin geçmişi araştırılarak nasıl yapıldığı, kime ait olduğu, kimler tarafından yapıldığı öğrenilir” ifadelerine yer verdi.