Tarihin en büyük sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a iki tır yardım gönderildi

Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse büyük bölümünün sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımları devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanyası için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi. Genelge çerçevesinde Kastamonu'da toplanan yardımlar, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Lojistik Deposu önünden Ankara'dan hareket edecek İyilik Treni'ne ulaştırılmak üzere dualarla gönderildi.AFAD İl Müdürlüğü Lojistik Deposu önünden gerçekleşen uğurlama törenine Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, AFAD personeli ile davetliler katıldı.Kastamonu'dan gıda ve hijyen maddelerinin yer aldığı iki tır dolusu yardımın Ankara'dan kalkacak olan İyilik Treni'ne uğurladıklarını belirten Vali Avni Çakır, “Bugün dost ve kardeş Pakistan ülkesi ve halkına yaşadıkları büyük sel felaketinden dolayı ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığı koordinesinde düzenlenen yardım kampanyasında ilimizden yapmış olduğu katkıları AFAD Başkanlığı'na yolcu edeceğiz. Bildiğiniz gibi Haziran ayında başlayan Muson Yağmurlarından Pakistan çok ciddi şekilde etkilendi. Ülkenin 3'te 1'inden fazlası sular altında kaldı. Bin 400'e yakın Pakistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralıları var. 600 binden fazla ev tamamen bu afetten etkilendi. Bir milyon 300 bin evde kısmen etkilendi. Dolayısıyla tarihlerinde görmedikleri büyük bir afetle karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla bize düşen her an zor günlerimizde baş bölgesinde yardımımıza koşan Pakistan halkının yardımına bizimde herkesten önce koşmamız gerekiyor. Bizde Kastamonu olarak yaşadığımız afetlerden dolayı dışarıdan gelecek yardımların önemi en güzel bilen illerden birisiyiz. Çünkü son bir yılda bizde çeşitli nedenlerle Bu sayede desteklere ihtiyaç duyduk ve bu destekler sayesinde birçok vatandaşımız son derece mağduriyet yaşamadan hızlı bir şekilde yaralarını sardı ve ayağa kalktı.Neticede bizde Kastamonu'dan düzenlediğimiz yardım kampanyası ile ilk etapta 2 bin 150 gıda kolisi, 450 adet de hijyen kolisini Ankara'dan Pakistan'a hareket edecek olan İyilik Treni'ne yetiştirmek üzere uğurlayacağız. Bu çerçevede 19 ilçemiz ve merkezde düzenlediğimiz kampanya ile 4 gün gibi kısa sürede gıda ve hijyen kolileri hazırlandı. Tüm kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ve yardımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çerçevede ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulursa daha geniş kitlelere yayacağız. an itibariyle bizden talep edilenin 2 katı kadar bir gıda kolisini gönderiyoruz. an itibariyle gelmekte olan ve hazırlanan gıda kolilerimizde var. Yaklaşık bin 500 koliyi de bir hafta içerisinde Ankara'ya sevk edeceğiz. Pakistan halkına da Kastamonu'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in duasının ardından 2 adet yardım tırı, Ankara'dan kalkacak olan İyilik Treni'ne ulaştırılmak üzere uğurlandı.