SPOR
18 Kasım 2022 - 12:01

Tarihin en pahalı dünya kupası

2022 Dünya Kupası Pazar günü ev sahibi Katar'ın Ekvador'u ağırlamasıyla başlıyor. Doğal rezerv zengini bu küçük ülke, organizasyonun haklarının verilmesinden bu yana geçen 12 yılda, başlama vuruşuna hazırlanmak için 300 milyar dolar harcadı. Bu rakam bugüne kadar dünya kupası organizasyonlarında harcanmış olan en yüksek tutar olma özelliği taşıyor.

SPOR
18 Kasım 2022 - 12:01
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Tarihin en pahalı dünya kupası


2022 Dünya Kupası Pazar günü ev sahibi Katar'ın Ekvador'u ağırlamasıyla başlıyor. Doğal rezerv zengini bu küçük ülke, organizasyonun haklarının verilmesinden bu yana geçen 12 yılda, başlama vuruşuna hazırlanmak için 300 milyar dolar harcadı. Bu rakam bugüne kadar dünya kupası organizasyonlarında harcanmış olan en yüksek tutar olma özelliği taşıyor.

Başkent Doha, önümüzdeki bir ay boyunca bir milyondan fazla taraftarı ağırlamak üzere inşa edilen yeni stadyumlar ve otellerle donatılmış durumda.



Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası olan turnuva, birçok açıdan bölgenin spor dünyasındaki büyük hedeflerinin doruk noktası. Katar ve zengin komşuları Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerine milyarlarca dolar yatırdı, bölge gelecek yıl dört Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak ve Suudi destekli LIV turu profesyonel golfü domine etmeyi hedefliyor.

Birçok ilkin yaşandığı bir turnuva olan Katar 2022, başından beri tartışmaları da beraberinde getirdi. Katar'ın kadın ve LGBTQ bireylerin haklarını kısıtlayan politikaları ve göçmen işçilere yönelik muamelesi konusunda büyük tartışmalar gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın organizatör FIFA'ya rekor gelir getirmesi ve Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nın 5,4 milyar dolarlık gelirini aşması bekleniyor. Son Dünya Kupasını yaklaşık 3,6 milyar kişi izlemişti ve bu turnuvayı da milyarlarca kişinin izleyeceği tahmin ediliyor.

kupa katar

Çölde Yeşil Alanlar

Dört yılda bir düzenlenen turnuva 92 yıllık tarihinde ilk kez Orta Doğu'ya geliyor ve bu da onu bölgede şimdiye kadar düzenlenen en büyük spor etkinliği haline getiriyor. Sahaların genellikle birden fazla şehre yayıldığı önceki Dünya Kupalarının aksine, tüm maçlar 31 millik bir alan içinde oynanacak. Bu da bir ay sürecek turnuva boyunca başkentin bir milyondan fazla, yani Katar nüfusunun yaklaşık üçte biri kadar taraftarla dolacağı anlamına geliyor.

Gelenekten bir başka sapma olarak FIFA ilk kez Katar'ın kavurucu yazından kaçınmak için turnuvayı yıl ortası yerine Kasım ve Aralık aylarında düzenliyor. Bu durum Avrupa liglerinin programlarını altüst ederken, sakatlık ve yorgunluk endişesi taşıyan kulüp ve oyuncuların da tepkisini çekti.

katar stadyum

Taraftarlar İçin

3 milyona yakın bilet  Ekim ayı ortasına kadar satıldı. FIFA, Katar vatandaşlarının yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelenlerin de en çok bilet alanlar arasında olduğunu açıkladı. ABD, Meksika, İngiltere, Fransa, Arjantin, Brezilya ve Almanya'dan taraftarlar da Doha'ya gelmeye hazırlanırken, Covid kısıtlamaları Çin'den ziyaretçileri uzak tutuyor.

Stadyumların birbirine yakınlığı ve ulaşım bağlantıları sayesinde taraftarların tek bir günde birden fazla maç izleyebileceğini söyleniyor. Çoğu stadyum, yeni bir metro sistemi ve elektrikli otobüs filosu da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla birbirine bağlanacak. Bu durum turnuvanın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olsa da, başta iddia edildiği gibi karbon nötr bir turnuva olmayacak.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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