Tarihin en yağışsız döneminde olan Türkiye'de kuraklık alarm vermeye başladı!







GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 62 DÜŞÜŞ







YAĞIŞLI GÜN SAYISI 7,3 OLDU





Geçen ay, ülke çapında yağışlar normalin yüzde 52 altında olurken Türkiye son 22 yılın en düşük seviye durumunu yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ocak ayı mekansal yağış raporu verileri çerçevesinde derlemiş olduğu bilgiler ışığında, 1991-2020 dönemi için Ocak ayında ortalama yağış metrekare başına 69,8 kilogram oldu.Ocak ayında metrekare başına 87,3 kilogram düşen yağış miktarı, geçtiğimiz ay 33,2 kilograma düşerek 22 yılın en düşük seviyesi oldu. Türkiye'nin Ocak ayındaki yağışları geçen yıl Ocak ayının normallerinin altındaydı. Ocak ayındaki yağış miktarı normalden yüzde 52 ve geçen Ocak ayından yüzde 62 daha azdı.Bölge genelinde yağışların normal seviyelerin altında kaldığı tespit edilirken Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzde 74 ile en sert düşüşü kaydettiği görüldü. Yağış Çanakkale-Antalya kesiminin batısında kalan yerlerde normalin biraz üzerinde olurken doğusunda kalan yerlerde azalma yaşandı. Kars, Ardahan, Erzurum, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneyi, kuzeydoğu Doğu Anadolu ile birlikte Şırnak yakınları, Mardin ve Şanlıurfa'da düşüş oranı yüzde 80'in üzerinde oldu.Ocak ayında en çok yağış 145 kg/m2 ile Antalya'da, en az ise 4,7 kg/m2 ile Kars'ta görüldü. Normale kıyasla yağışta en fazla düşüşü yüzde 87 ile Çunkur, yüzde 31 ile en büyük artışı ise Burdur kaydetti.1991'den 2020'ye kadar ortalama yağışlı gün sayısı 11,7 iken, Türkiye geçen ay ortalama 7,3 oldu. Yağışlı günler Orta ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kalan yerler ile birlikte Mardin, Şırnak ve Batman çevresinde 10-15 gün sürdü. Şanlıurfa, Samsun ve Antalya'nın yanı sıra yağışlar Muğla, Manisa, İzmir, Balkesir ve Bursa çevresinde 3 güne kadar çıkıyor.