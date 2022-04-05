DÜNYA
05 Nisan 2022 - 13:50

Tarihte bir ilk yaşandı! Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

ABD’nin New York kentinde binlerce Müslüman, dünyaca ünlü Times Meydanı’nda bir araya gelerek teravih namazı kıldı. Gerçekleşen bu olayda tarihte ilk kez oldu.

DÜNYA
05 Nisan 2022 - 13:50
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Tarihte bir ilk yaşandı! Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Ramazan ayının gelişiyle birlikte ABD'nin New York kentinde yaşayan binlerce Müslüman bir araya gelerek meşhur Times Meydanı'nı doldurdu. Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği Times Meydanı’nda Ramazan ayının gelişini kutlamak isteyen kalabalık burada sahurlarını yaptı. Daha sonra doldurdukları meydanda iftarı bekleyen Müslümanlar, oruçlarını açtıktan sonra teravih namazlarını kıldı.




Sahur ve iftar programını organize eden Ali Çamara yaptığı açıklamada, “Bu insanlarla çalışıyorsunuz, onlarla yolculuk yapıyorsunuz. Hepimiz biriz” şeklinde konuştu. Times Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce beğeni alırken, meydanda namaz için yetkililerden izin alındığı bilgisi de paylaşıldı.




EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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