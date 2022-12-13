Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EEYT düzenlemesi ve asgari ücret zam oranları gibi çok önemli gündem maddelerinin ele alındığı Kabine Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı. Toplantı hakkında önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in 6 yaşındaki kızını evlendirerek cinsel istismara izin vermesi konusuna da değindi. Erdoğan'ın konuyla ilgili düşünceleri hem çok net hem de çok sertti. Günümüz şartlarında çocukların 13 yaşından öncesinde nişan, 14 yaşından öncesinde ise evlilik gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da önemlisi daha küçük yaşlarda cinsel istismar iddialarının tam olarak bir facia olduğunu söyledi.
GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 00:18
Tarikatta 6 yaşındaki çocuk gelin istismarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iddialar tam bir faciadır!
İsmailağa Cemaati’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in henüz 6 yaşında olan kızını gelin olarak verip evlendirmesi hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan'ın konuya ilikin düşünceleri çok sertti.
GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 00:18
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