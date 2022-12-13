GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 00:18

Tarikatta 6 yaşındaki çocuk gelin istismarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iddialar tam bir faciadır!

İsmailağa Cemaati’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in henüz 6 yaşında olan kızını gelin olarak verip evlendirmesi hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan'ın konuya ilikin düşünceleri çok sertti.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 00:18
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Tarikatta 6 yaşındaki çocuk gelin istismarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iddialar tam bir faciadır!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EEYT düzenlemesi ve asgari ücret zam oranları gibi çok önemli gündem maddelerinin ele alındığı Kabine Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı. Toplantı hakkında önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in 6 yaşındaki kızını evlendirerek cinsel istismara izin vermesi konusuna da değindi. Erdoğan'ın konuyla ilgili düşünceleri hem çok net hem de çok sertti.

Günümüz şartlarında çocukların 13 yaşından öncesinde nişan, 14 yaşından öncesinde ise evlilik gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da önemlisi daha küçük yaşlarda cinsel istismar iddialarının tam olarak bir facia olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Şu ana kadar gereken çalışmaların başlatıldığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandığını ve davaya ilişkin ilk duruşmanın da kısa bir süre sonra yapılmasının beklenildiğini belirterek bakanlıkların ve kurumların tamamının süreci takip ettiklerini ve her işlemin hakkıyla yerine getirildiğini ifade etti.

Geçmişte yapılan ihmallerin ve eksikliklerin açılan soruşturmanın kapsamına alındığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen taciz ve tecavüz gibi eylemlerle ilgili hassasiyetlerini kimsenin sorgulayamacaklarını aktardı. Konuya ilişkin en önemli hukuki ve fiili reformların son 20 yıllık iktidarlarında hayat geçirildiğini kaydetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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