Tarım Arazisinde Çıkan Anız Yangınında Ağaçlar Ve Bağlar Küle Döndü













Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan anız yangının sıçradığı birden fazla ağaç ve bağ küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesinin Karahacılı köyü yakınlarında belli olmayan bir sebeple anız yangını çıktı. Tarım arazisinde büyüyen alevler, çevrede bulunan ağaçlara ve bağa sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine birden fazla itfaiye ekibi yollandı. Çelebi, Keskin ve Karakeçili Belediyeleri'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bir müddet yanan yerlerde soğutma çalışması yaptı.Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.