Tarım işçilerini taşıyan traktör ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, saat 06.10 sıralarında Ödemiş Beydağ Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Beydağ istikametine hareket halinde olan Bilal Şeker (45) yönetimindeki 45 S 5057 plakasına sahip traktöre, aynı yönde hareket halinde olan Y.T. (35) idaresindeki 35 ZZJ 08 plakasına sahip kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör devrilirken, traktör sürücüsü ve römorkunda bulunan 13 kişi araçtan fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay mahaline sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazanın ardından aracı bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlenen kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kurtarılamadı

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen araştırmada ağır yaralı olduğu belirlenen traktör sürücüsü Bilal Şeker, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayata gözlerini yumdu. Kazada traktör römorkunda bulunan ve hafif yaralı olduğu belirlenen 13 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şeker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü aranıyor

Öte yandan, kazanın ardından kamyonu bırakıp yaya olarak kaçtığı belirlenen sürücü Y.T.'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaza konusu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi