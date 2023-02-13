Tarım Kredi'de 20 ürün indirime girdi! 5 kilosu 105 TL'ye satılacak!

Tarım kredi Kooperatif Markette bugün itibariyle geçerli olan bir alana bir bedava kampanyası başladı. Bu kampanya birçok ürün için geçerlidir. Doğal ürünlerin kendilerine ait fabrikada üretimini yapan ve raflarında vatandaşla buluşturan Tarım Kredi Market uygun fiyatlı ürünlerle birçok vatandaşın yüzünü güldürüyor. Çeşitli kategorilerdeki ürünlerin internet aracılığıyla satışını yapıyor. Tarım Kredi Market fabrikasında ürettiği birinci sınıf kalite ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Tarım Kredi ürünleri hakkında kampanyaları aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla satın alabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL ÜRÜN FİYATLARI
Tarım Kredi Birlik ürünleri büyük indirimlerle birlikte sizlerle buluşuyor. Çiftçiden almış oldukları birinci sınıf kalite ürünlerin halka uygun fiyatla sunulması hız kesmiyor. Tarım Kredi Birlik ürünleri kalitesi sebebiyle de herkes tarafından tercih ediliyor. Tarım Kredi birlik ürünlerinin fiyatları da ekonomi dostu. Market üzerinde bütün ürünler tüketicinin ulaşabileceği fiyat aralığında. Her bütçeye uygun Tarım Kredi Birlik ürünleri hakkında yeni katalogdan bilgi edinebilirsiniz. Tarım Kredi Birlik markası ürünlerinde kampanyalar büyük bir hızla devam ediyor. Siz de aktüel ürünleri satın alarak fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Marketin aktüel ürünleri her ay düzenli bir şekilde paylaşılıyor. Bu kataloglara internet aracılığıyla ya da marketten ulaşabilirsiniz. Aktüel ürünler kataloglarında temel ihtiyaçlarınıza uygun fiyatlı ürünler bulabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatif Marketin indirimleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Toz şekerde olan indirim ise haftanın indirimi seçildi. 5 Kg toz şekerin fiyatının 106,45 TL olduğunu paylaşan Tarım Kredi Kooperatif Market stoklarının sınırlı olduğunu da hatırlattı. Pazarda 115 TL - 120 TL civarında olan toz şeker Tarım Kredi Markette yalnızca 106, 45 TL