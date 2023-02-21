Tarım Kredi'de bu indirimi kaçıran çok üzülür: Zeytinyağı, çay ve salça da görülmemiş fiyatlar! O tarihte bitiyor

Tarım kredi Kooperatif marketleri, 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren şubat ayının sonuna kadar indirimli fiyatlarla birçok ürünü satışa çıkarmaya başladı. 28 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek olan indirimlerde, gıda, temizlik ürünleri, giyim, ayakkabı, züccaciye gibi pek çok farklı kategoride ürünler yer alıyor. Hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve ne kadar indirim yapıldığı hakkında detaylı bilgi almak için Tarım Kredi Kooperatif marketleri mağazalarını ya da internet sitesini ziyaret edilebilirsiniz.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE ŞUBAT İNDİRİMİ! ÇAY, ZEYTİNYAĞI, SALÇA İNDİRİMDE!Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 28 Şubat 2023 tarihine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Bunlar arasında Tarım Kredi Birlik Riviera zeytinyağı, Anadolu kuru fasulye, Osmancık pirinç, makarna çeşitleri, domates salçası ve küp şeker gibi gıda ürünleri yer alıyor. Ayrıca, Aynes beyaz peynir tam yağlı, kaşar peyniri, 3 dilimli beyaz peynir, kaymaksız yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri de indirimde olacak. Tatlı sevenler için kakaolu fındık kreması da listedeki yerini alıyor. İçecekler arasında ise Tarım Kredi Birlik Karadeniz siyah çay, Çaykur Tiryaki siyah çay ve Altınbaş siyah çay yer alırken, Tarım Kredi Birlik Geleneksel kayısı reçeli de indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, temizlik ürünleri kategorisinde de indirimler mevcut. Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı, Tarım Kredi Birlik Elit ultra çamaşır suyu extra, Tarım Kredi Birlik Elit sıvı sabun ve krem çeşitleri, Asperox yüzey temizleyici çeşitleri, Jender hasta bezi bel bantlı L-XL ebat 30'luk paketler ve Sleepy Extra çocuk bezi çeşitleri de 28 Şubat 2023 tarihine kadar indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.