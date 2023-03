Tarım Kredi'de bu indirimleri kaçıran üzülür! 14 Mart'a kadar peynir, pekmez, yoğurtta görülmemiş fiyatlar!

TARIM KREDİ MARKETLER 1-14 MART İNDİRİMLERİ







Büyük marketlerin her hafta düzenlediği indirimli ürün kampanyaları sürerken müşteriler de internet üzerinden ürünleri ve fiyatları merakla araştırmaya devam ediyor. Peki 1-14 Mart arasında Tarım kredi marketlerde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tarım Kredi marketlerin her ay 2 kez düzenli olarak kampanya yaptığı biliniyor. Tarım Kredi marketlerin bu hafta vatandaşlara indirimli olarak sunduğu ürünler ve fiyatları şu şekilde belirlendi;-Tarım Kredi marka küp şeker 24 TL -Tarım Kredi marka tam yağlı beyaz peynir 82.50 TL -Marmara Birlik marka siyah zeytin 99.90 TL -Tarım Kredi marka 1 litre koli yarım yağlı süt 190 TL -Tarım Kredi marka 1 litre koli 3.1 yağlı süt 200 TL -Aynes marka 2 kg yoğurt 37.25 TL -Aynes marka 1500 ml ayran 19.50 TL -Flowpack marka streç film 44.90 TL -Elit marka 2 katlı dev havlu kağıt 21.90 TL -Elit marka limonlu bulaşık deterjanı 47.90 TL -Yetiş Matik marka 9 kg toz çamaşır deterjanı 104.90 TL -Viking marka 2700 ml sıvı çamaşır deterjanı 48.90 TL -Viking Soft marka 5 litre yumuşatıcı 49.90 TL -Kenton marka 3'lü puding 19.90 TL -Destan marka 5 kg toz şeker 105 TL -Anadolu marka 2500 gram Osmancık pirinç 69 TL -Tarım Kredi marka 5 kg fasulye 189.90 TL -Tarım Kredi marka 2500 gram nohut 75.90 TL -Tarım Kredi marka 2500 gram pilavlık bulgur 39.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kg tereyağı 154.90 TL -Vita marka 2 litre bitkisel susuz yağ 105 TL -Tarım Kredi marka 1 kg kırık pirinç 17 TL -Tarım Kredi marka 800 gram reçel çeşitleri 42.95 TL -Tarım Kredi marka ikili alım 800 gram reçel çeşitleri 76.50 TL -Tarım Kredi marka 500 gram kakaolu fındık kreması 33.50 TL -Tarım Kredi marka ikili alım 500 gram kakaolu fındık kreması 59.90 TL -Tarım Kredi marka 850 gram süzme çiçek balı 84.50 TL -TMO marka 800 gram üzüm pekmezi 35 TL -Tarım Kredi marka 1 kg fermente dana kangal sucuk 220 TL -Et ve Süt Kurumu 1 kg gövde tavuk 38 TL -Tarım Kredi marka 3 kg filiz çay 199.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kg 25'li demlik poşet çay 99.90 TL -TMO 5 litre ayçiçek yağı 135 TL -Lipton marka 48'li+25'li bardak poşet çay 45.90 TL -Uludağ marka 2.5 litre portakallı içecek 19.90 TL -Avşar marka 6'lı sade maden suyu 17.90 TL -Avşar marka 12'li sade maden suyu 32.90 TL -Eti marka 8'li kremalı bisküvi 26.90 TL -Eti marka 6'lı finger bisküvi 42.90 TL -Torku marka 4'lü pötibör bisküvi 29.90 TL -Miskos marka 4'lü gofret çeşitleri 39.90 TL