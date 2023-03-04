Aktüel
04 Mart 2023 - 13:00

Tarım Kredi'de bu indirimleri kaçıran üzülür! 14 Mart'a kadar peynir, pekmez, yoğurtta görülmemiş fiyatlar!

Büyük zincir marketlerin kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Peki Tarım Kredi marketlerde bu hafta hangi ürünlerde indirim var? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
04 Mart 2023 - 13:00
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Tarım Kredi'de bu indirimleri kaçıran üzülür! 14 Mart'a kadar peynir, pekmez, yoğurtta görülmemiş fiyatlar!
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Büyük marketlerin her hafta düzenlediği indirimli ürün kampanyaları sürerken müşteriler de internet üzerinden ürünleri ve fiyatları merakla araştırmaya devam ediyor. Peki 1-14 Mart arasında Tarım kredi marketlerde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLER 1-14 MART İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi marketlerin her ay 2 kez düzenli olarak kampanya yaptığı biliniyor. Tarım Kredi marketlerin bu hafta vatandaşlara indirimli olarak sunduğu ürünler ve fiyatları şu şekilde belirlendi;



Tarım Kredi Market Kampanyası

-Tarım Kredi marka küp şeker 24 TL

-Tarım Kredi marka tam yağlı beyaz peynir 82.50 TL

-Marmara Birlik marka siyah zeytin 99.90 TL

-Tarım Kredi marka 1 litre koli yarım yağlı süt 190 TL

-Tarım Kredi marka 1 litre koli 3.1 yağlı süt 200 TL

-Aynes marka 2 kg yoğurt 37.25 TL

-Aynes marka 1500 ml ayran 19.50 TL

-Flowpack marka streç film 44.90 TL

-Elit marka 2 katlı dev havlu kağıt 21.90 TL

-Elit marka limonlu bulaşık deterjanı 47.90 TL

-Yetiş Matik marka 9 kg toz çamaşır deterjanı 104.90 TL

-Viking marka 2700 ml sıvı çamaşır deterjanı 48.90 TL

-Viking Soft marka 5 litre yumuşatıcı 49.90 TL

-Kenton marka 3'lü puding 19.90 TL

-Destan marka 5 kg toz şeker 105 TL

-Anadolu marka 2500 gram Osmancık pirinç 69 TL

-Tarım Kredi marka 5 kg fasulye 189.90 TL

-Tarım Kredi marka 2500 gram nohut 75.90 TL

-Tarım Kredi marka 2500 gram pilavlık bulgur 39.90 TL

-Tarım Kredi marka 1 kg tereyağı 154.90 TL

-Vita marka 2 litre bitkisel susuz yağ 105 TL

-Tarım Kredi marka 1 kg kırık pirinç 17 TL

-Tarım Kredi marka 800 gram reçel çeşitleri 42.95 TL

-Tarım Kredi marka ikili alım 800 gram reçel çeşitleri 76.50 TL

-Tarım Kredi marka 500 gram kakaolu fındık kreması 33.50 TL

-Tarım Kredi marka ikili alım 500 gram kakaolu fındık kreması 59.90 TL

-Tarım Kredi marka 850 gram süzme çiçek balı 84.50 TL

-TMO marka 800 gram üzüm pekmezi 35 TL

-Tarım Kredi marka 1 kg fermente dana kangal sucuk 220 TL

-Et ve Süt Kurumu 1 kg gövde tavuk 38 TL

-Tarım Kredi marka 3 kg filiz çay 199.90 TL

-Tarım Kredi marka 1 kg 25'li demlik poşet çay 99.90 TL

-TMO 5 litre ayçiçek yağı 135 TL

-Lipton marka 48'li+25'li bardak poşet çay 45.90 TL

-Uludağ marka 2.5 litre portakallı içecek 19.90 TL

-Avşar marka 6'lı sade maden suyu 17.90 TL

-Avşar marka 12'li sade maden suyu 32.90 TL

-Eti marka 8'li kremalı bisküvi 26.90 TL

-Eti marka 6'lı finger bisküvi 42.90 TL

-Torku marka 4'lü pötibör bisküvi 29.90 TL

-Miskos marka 4'lü gofret çeşitleri 39.90 TL

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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