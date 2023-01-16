Tarım Kredi'de dev temel ihtiyaç indirimi! Çaykur çay 39,90 TL'ye düştü: O tarihe kadar kapanın elinde kalacak

Tarım kredi
marketlerinde indirim uygulanmaya başlandı. 13-31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyalar kapsamında ayçiçeği, çay ve şampuanda en uygun fiyatlar uygulanmaya başlandı. Yeni yılda da gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün ucuza sunuluyor.
TK Demlik Poşet Siyah Çay, Ocak ayına özel Tarım Kredi marketlerinde 17,50 TL fiyatla satışta. Bu bağlamda, halihazırda yayınlanan indirim listesine birçok başka ürün de eklenmiştir.
TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Tarım kredi marketleri Ocak ayı boyunca da indirim fırsatları sunmaya devam edecektir. Özellikle son sezonda fiyatları önemli ölçüde artan birçok üründe indirimler dikkat çekti. Tarım Kredi'nin piyasadaki en uygun fiyatları sunan 31 Ocak'a kadar geçerli indirimli ürünlerinden bazılarıysa şu şekilde: • Çaykur Rize Turist Çay 500 g – 39.90 Türk Lirası • TK Ihlamur Çayı 50 g – 22,90 Türk Lirası • TK İlk Hasat Siyah Çay 1000 g – 72.90 Türk Lirası • Baby Turco Ultra Çocuk Bezi – 149.90 Türk Lirası • Familia 32’li Tuvalet Kağıdı – 139.90 Türk Lirası • Familia 3 Katlı 12’li Havlu Kağıt – 89.90 Türk Lirası • Bioblas Şampuan Çeşitleri – 39,90 Türk Lirası • Elit Bulaşık Makinesi Tableti Platin Ultra 33 Tablet – 49,90 Türk Lirası • TK Dondurulmuş Salep 1 kg – 32,50 Türk Lirası • Avşar Doğal Maden Suyu 6’lı – 16.90 Türk Lirası • Elit Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml – 11,90 Türk Lirası • Marmarabirlik Etli Siyah Zeytin 500 gr – 29,90 Türk Lirası • Aynes Tost Peyniri 1000 g – 116.90 Türk Lirası