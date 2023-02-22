Tarım Kredi'de ne alırsan 10 TL günleri başladı! Bu indirim sepetleri doldurup taşıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, market raflarındaki fiyatların düşmesi için talimat verdi. Bunun üzerine indirim haberlerinin geldiği Tarım kredi Kooperatif zincirleri, 28 Şubat gününe dek indirimlerin devam edeceğini duyurdu.
Hangi ürün ne kadara düştü?
Talimatla birlikte; 5 Litre zeytinyağı 469 lira, 830 gram salça ise 37.90 liraya düştü. Makarnalar 9.90 lira, 700 gram tam yağlı kaşar peyniri 99,90 lira, 900 gram beyaz peynir 79,90 lira, Salam 10 lira, Kıyma 62,90 lira, Sucuk ise 67,50 liraya düştü.