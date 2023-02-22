Aktüel
22 Şubat 2023 - 21:30

Tarım Kredi'de ne alırsan 10 TL günleri başladı! Bu indirim sepetleri doldurup taşıracak

Tarım Kredi Kooperatif market zincirlerinden şok indirim! Hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılacak? İşte detaylar...

Aktüel
22 Şubat 2023 - 21:30
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Tarım Kredi'de ne alırsan 10 TL günleri başladı! Bu indirim sepetleri doldurup taşıracak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, market raflarındaki fiyatların düşmesi için talimat verdi. Bunun üzerine indirim haberlerinin geldiği Tarım kredi Kooperatif zincirleri, 28 Şubat gününe dek indirimlerin devam edeceğini duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatif

Hangi ürün ne kadara düştü?



Talimatla birlikte;

5 Litre zeytinyağı 469 lira, 830 gram salça ise 37.90 liraya düştü.

Makarnalar 9.90 lira,

700 gram tam yağlı kaşar peyniri 99,90 lira,

900 gram beyaz peynir 79,90 lira,

Salam 10 lira,

Kıyma 62,90 lira,

Sucuk ise 67,50 liraya düştü.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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