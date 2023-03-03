Tarım Kredi'den ayçiçek yağı alanlara kötü haber! TMO ayçiçek yağına zam kapıda!

TMO, Cuma günü gerçekleştirdiği ihale sonucunda yaklaşık 48 bin ton ayçiçek yağı satın almıştı. Ancak TMO, bu satın alma işleminin fiyatlarının yüksek bulunması nedeniyle alımı iptal etti. TMO AYÇİÇEK YAĞI ALIMINI İPTAL ETTİ
Avrupalı ticaret kaynaklarına göre, TMO ihalelerinde fiyatların fazla yüksek olduğu gerekçesiyle Cuma günü yaklaşık 48 bin ton ayçiçek yağı alımını iptal etti. TMO ihalelerinde alımlar nihai onaya tabi olduğundan, alım miktarları daha sonra değişebilir ya da tamamen iptal edilebilir. Reuters haber ajansı da konuyla ilgili bilgi verdi.