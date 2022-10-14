GÜNDEM
14 Ekim 2022 - 11:04

Tarım Kredi'den yeni bakkal projesi: Hedefte bin 863 satış noktası var!

Kasım ayından itibaren, ürünlerini bakkallarda ve mahalle pazarlarında tüketicilere sunmak için yeni projeler için düğmeye basan Tarım Kredi Kooperatifi, pilot çalışma olarak 3 ili seçerken hedefine bin 863 satış noktası koymayı planlıyor.

GÜNDEM
14 Ekim 2022 - 11:04
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Tarım Kredi'den yeni bakkal projesi: Hedefte bin 863 satış noktası var!


Yüksek enflasyonun gıda fiyatlarını artırması ve temel emtiaların azalmasıyla birlikte, tarım kredi birlikleri yeni projeleri uygulamaya hazırlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nin yıl sonunda başlatmayı planladığı yeni projesinde ise tüketicilere daha kolay ulaşabilmek adında bakkal ve mahalle marketlerine bayilik vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni projelerle ürünleri bakkallar ve mahalle pazarlarında tüketicilerle buluşturuyor. İş ortakları ile yapılan anlaşmalar kapsamında, halihazırda açık olan mahalle marketi ve bakkalların makul bir kısmında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin de ürünleri satışa çıkarılacak.



Tarım Kredi'den yeni bakkal projesi

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, düzenlediği basın toplantısında tarım kredi birliğinin işleyişini ve kurumun önümüzdeki dönem yatırım hedeflerini anlattı. Bu yıl yem, gübre ve zirai ilaçlarda yeni yatırımlar yapacağını anlatan Aydın, Tarım Kredi Market bünyesinde bakkallarla yeni projeler hayata geçireceğini söyledi.

3 PİLOT İL SEÇİLDİ

Hüseyin Aydın, gıda ve semt pazarı projesi kapsamında iş ortaklarıyla anlaşma sağlanacağını açıkladı. Yapılan anlaşma ile birlikte iş ortğı olarak anlaşılan bakkalların belli bölümlerinde Tarım Kredi'nin de ürünlerini satılacağını söyleyen Aydın, bakkala satışa verilen ürünlerin fiyatının market fiyatlarıyla aynı olacağını kaydetti.

Bu çalışmayla satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 binlere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Hüseyin Aydın, "Küçük ustalara yönelik sermaye desteğinin yanı sıra satışlar da ikiye katlanacak. Kasım ayından itibaren Konya, Ankara ve Mersin'de ilk adımlarımızı atacağız." dedi. Aydın, pazar tarafının 750 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını ve sonuna kadar tarımsal kredi kooperatif pazarında 1.863 yeni satış noktası açacaklarını söyleyen Aydın, yıl sonundan itibaren şirketin kuruluş yıldönümüne bir atıfta bulunularak, bin 863 yeni satış noktasına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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