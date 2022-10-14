Tarım Kredi'den yeni bakkal projesi: Hedefte bin 863 satış noktası var!

Yüksek enflasyonun gıda fiyatlarını artırması ve temel emtiaların azalmasıyla birlikte, tarım kredi birlikleri yeni projeleri uygulamaya hazırlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nin yıl sonunda başlatmayı planladığı yeni projesinde ise tüketicilere daha kolay ulaşabilmek adında bakkal ve mahalle marketlerine bayilik vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni projelerle ürünleri bakkallar ve mahalle pazarlarında tüketicilerle buluşturuyor. İş ortakları ile yapılan anlaşmalar kapsamında, halihazırda açık olan mahalle marketi ve bakkalların makul bir kısmında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin de ürünleri satışa çıkarılacak.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, düzenlediği basın toplantısında tarım kredi birliğinin işleyişini ve kurumun önümüzdeki dönem yatırım hedeflerini anlattı. Bu yıl yem, gübre ve zirai ilaçlarda yeni yatırımlar yapacağını anlatan Aydın, Tarım Kredi Market bünyesinde bakkallarla yeni projeler hayata geçireceğini söyledi.