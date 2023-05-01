Tarım Kredi indirimi patlattı! 15 Mayıs'a kadar bu ürünler indirimde: Çay, un, tereyağ, kaşar peyniri...

Tarım kredi Market, enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı indirimlerle vatandaşların alışveriş bütçesine destek olmaya devam ediyor. Bu indirimlerin güncellenmesiyle birlikte, vatandaşlar "Tarım Kredi güncel indirim kataloğu ürün listesi", "Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var?" gibi aramalar yapıyorlar. Tarım Kredi Market, temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ve temizlik ürünlerine kadar birçok farklı üründe indirimler sunuyor. İndirimler arasında en dikkat çekici olanlarından biri 12'li havlu kağıt ve tiryaki çay. Havlu kağıt paketi 69.95 TL'den, tiryaki çay ise 69.90 TL'den başlayan fiyatlarla reyonlarda yer alıyor.
Ancak, indirimli ürünler sadece bu iki ürünle sınırlı değil. Tarım Kredi Market, farklı marka ve fiyatlarda birçok üründe de indirim sağlıyor. Yapılan indirimler, tüketicilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına ve diğer ihtiyaçları için de bütçelerinde tasarruf yapmalarına yardımcı oluyor. Tarım Kredi Market'in sunduğu indirimler, müşterilerin talepleri doğrultusunda güncelleniyor. Bu nedenle, indirimlerdeki ürünler her dönemde farklılık gösteriyor. Son güncelleme ise 28 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihler arasında, Tarım Kredi Market'te birçok farklı üründe indirimler yer alıyor. İŞTE TARIM KREDİ'DEN İNDİRİMLİ ÜRÜN KATALOĞU
Daha fazla indirimli ürünlere ulaşabilmek için Tarım Kredi Kooperatif Market'in resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.