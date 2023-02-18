Tarım kredi Kooperatifi marketleri 17-28 Şubat 2023 ürün kataloğunu yayınladı ve katalogda indirimli fiyatlarla satışa sunulan bir dizi ürün yer alıyor. Katalogda aralarında vücut temizleme havlusu, hediyeli hasta bezi, kuru fasulye, makarna çeşitleri, salça, kesme şeker, çay, pirinç, zeytinyağı ve daha fazlasının bulunduğu 39 indirimli ürün yer alıyor. Katalogda öne çıkan ürünlerden biri 229,90 TL'ye satışa sunulan vücut temizleme havlusu hediyeli hasta bezi. Kuru fasulye de sadece 32,50 TL'den satışa sunulurken, makarna çeşitleri 9,90 TL'den satışa sunuluyor. Müşteriler ayrıca 37,90 TL'ye domates salçası, 24 TL'ye küp şeker, 44,90 TL'ye çay, 28,90 TL'ye pirinç ve 469,90 TL'ye zeytinyağı satın alınabiliyor. Katalogda ayrıca süt ürünleri, et, temizlik ürünleri ve daha fazlasını içeren geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Aşağıda bazıları paylaşıyoruz;
Aktüel
18 Şubat 2023 - 14:58
Tarım Kredi indirimi patlattı! Çay, küp şeker, fındık, peynir ve yoğurtta yılın indirimi başladı: Bu fiyatlar şaka değil!
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 17-28 Şubat 2023 ürün kataloğunu yayınladı ve katalogda indirimli fiyatlarla satışa sunulan bir dizi ürün yer alıyor. Katalogda aralarında vücut temizleme havlusu, hediyeli hasta bezi, kuru fasulye, makarna çeşitleri, salça, kesme şeker, çay, pirinç, zeytinyağı ve daha fazlasının bulunduğu 39 indirimli ürün yer alıyor.
Aktüel
18 Şubat 2023 - 14:58