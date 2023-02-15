Tarım Kredi indirimin kralını yaptı! 60 liraya peynir, 30 liraya tavuk şaka değil: Kapanın elinde kalacak indirimler başladı!

Vatandaşlar market alışverişlerini yapmadan önce internet üzerinden kampanyalı marketleri araştırmaya devam ediyor. Peki Tarım kredi Marketlerin kampanyalı ürünleri hangileri? Kampanya ne zamana kadar devam edecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLERİN BÜYÜK KAMPANYASIBüyük zincir marketler sık sık müşteriler için kampanyalara imza atmaya devam ediyor. Kampanya başlatan marketlerden biri de Tarım Kredi Marketler oldu. Tarım Kredi Marketlerd birçok kategoride ürün indirime girdi. Son zamanlardaki fiyat artışından dolayı vatandaşın az da olsa rahat etmesi amacıyla kampanyalar devam ediyor. Ramazan ayına da sayılı günler kalmasıyla birlikte vatandaşın temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmesi için kampanyalar genişletiliyor. Tarım Kredi Marketlerde yer alan kampanyalı ürünler ve fiyatları şu şekilde;
-Aynes marke 1 kg tost peyniri 116.90 TL -850 gram süzme beyaz peynir 59.90 TL -Et ve Süt Kurumu tüm tavuk 32 TL -Tat marka 1 kg domates salçası 34.25 TL