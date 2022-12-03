Aktüel
03 Aralık 2022 - 17:30

Tarım Kredi indirimleri için son çağrılar! Bu fiyatlar daha önce görülmedi! İndirimleri yakalayamayanlar çok üzülecek

Tarım Kredi Marketlerde yapılan indirimler oldukça dikkat çekiyor. Birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Marketlerin yolunu tutuyor. Bütçe dostu indirim ürünleri belli oldu. İşte Tarım Kredi indirim ürünleri…

Aktüel
03 Aralık 2022 - 17:30
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Tarım Kredi indirimleri için son çağrılar! Bu fiyatlar daha önce görülmedi! İndirimleri yakalayamayanlar çok üzülecek


Tarım kredi Kooperatifi Market indirim ürünlerinde son gün çağrısı yaptı. Hesaplı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Marketlerin yolunu tutuyor. Birbirinden farklı ürünlerde yapılan indirimler dikkat çekerken indirim katalogları da yakından takip ediliyor. İşte Tarım Kredi indirim ürünleri…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Tarım Kredi Marketlerde yapılacak indirim detayları belli oldu. Piyasaların rahatlayacağını belirten Erdoğan, zincir marketlerin de kendilerini buna göre ayarlaması gerektiğini vurguladı. Tarım Kredi Marketlerde fırsat ürünleri açıklanmaya devam ediyor. İndirim ürünlerini yakından takip eden vatandaşlar uygun fiyatlardaki ürünlere bitmeden yetişiyor. Vatandaşlar uygun fiyatlarla sunulan indirim ürünleri ne yakından takip ederken yayınlanan katalogda merak ediliyor. Tarım Kredi Market kataloğunda yer alan ürünler şu şekildedir:



Tarım Kredi İndirim1

TArım Kredi İndirim 2

Tarım Kredi İndirim3

Tarım Kredi4

TArım Kredi5

TArım Kredi6

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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