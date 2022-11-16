Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım indirim listesi açıklandı marketlerde izdiham başladı

Tarım kredi Kooperatif marketleri vatandaşların ihtiyaçlarını daha uyguna alması için kurulduğu belirtilirken aynı zamanda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir kar amacının olmadığının altını çizdi. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 16-30 Kasım indirimli ürünlerini açıkladı. İşte, indirimli ürünler haberimizde yer almaktadır.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 16-30 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER















