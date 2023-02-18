Tarım kredi Marketleri vatandaşların sevdiği ürünler üzerinden indirim yapmaya devam ederken bu zamana kadar görülmemiş indirim ile adını duyurdu. 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirimler ve ürünlerin listesi yayınlandı. İşte, TKK marketlerinin kataloğu haberimizde.
Aktüel
18 Şubat 2023 - 18:30
Tarım Kredi Market 15-28 Şubat indirimi başladı! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, salça fiyatları dip yaptı: Listeye mutlaka göz atın!
Milyonlarca vatandaşın severek alışveriş yaptığı Tarım Kredi marketlerinde her hafta indirim haberleri verilmeye devam ederken 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ki kataloğu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Salça, sıvıyağ çay, şeker, kaşar gibi birçok ürün resmen yarı fiyatına satışa sunuldu.
Aktüel
18 Şubat 2023 - 18:30