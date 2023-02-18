Tarım Kredi Market 15-28 Şubat indirimi başladı! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, salça fiyatları dip yaptı: Listeye mutlaka göz atın!

Tarım kredi Marketleri vatandaşların sevdiği ürünler üzerinden indirim yapmaya devam ederken bu zamana kadar görülmemiş indirim ile adını duyurdu. 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirimler ve ürünlerin listesi yayınlandı. İşte, TKK marketlerinin kataloğu haberimizde.

TARIM KREDİ 15-28 ŞUBAT 2023 İNDİRİMLERİ











