Aktüel
18 Şubat 2023 - 18:30

Tarım Kredi Market 15-28 Şubat indirimi başladı! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, salça fiyatları dip yaptı: Listeye mutlaka göz atın!

Milyonlarca vatandaşın severek alışveriş yaptığı Tarım Kredi marketlerinde her hafta indirim haberleri verilmeye devam ederken 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ki kataloğu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Salça, sıvıyağ çay, şeker, kaşar gibi birçok ürün resmen yarı fiyatına satışa sunuldu.

Aktüel
18 Şubat 2023 - 18:30
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Tarım Kredi Market 15-28 Şubat indirimi başladı! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, salça fiyatları dip yaptı: Listeye mutlaka göz atın!
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Tarım kredi Marketleri vatandaşların sevdiği ürünler üzerinden indirim yapmaya devam ederken bu zamana kadar görülmemiş indirim ile adını duyurdu. 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirimler ve ürünlerin listesi yayınlandı. İşte, TKK marketlerinin kataloğu haberimizde.

TARIM KREDİ 15-28 ŞUBAT 2023 İNDİRİMLERİ

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EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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