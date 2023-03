Tarım Kredi Market 2023'ün büyük indirimini başlattı! Ayçiçek yağı, çay ve şeker 5 kilosu 105 TL'ye indi!

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE YENİ KATALOG!







Tarım kredi Kooperatif marketlerinde yeni katalog yer aldı. Bir çok ürün indirimli fiyatlarla yerini aldı. Hangi ürünlerde indirim gerçekleşmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde.Tarım ve hayvancılık kuruluşu olarak bilinen marketten indirim haberi geldi. Tüm ülkede yer alan Tarım Kredi Kooperatif marketleri ay sonuna kadar ürünlerde indirim gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden de katalogda yer alan ürünlerin listesini de ekledi.Müşterilerin dikkatini çeken ürünler arasında 30 adet yumurta, 5 kiloluk şeker, 5 litrelik yağ yerini aldı. Bu indirim haberini görüp faydalanmak isteyenler marketlerde yerlerini aldılar. Tarım ürünleri olduğu gibi gıda ürünleri de Türkiye'de bir çok şubede bulunmaktadır. Yağ, yumurta, sucuk, et, pirinç gibi bir çok üründe indirim gerçekleşti. Oldukça kaliteli ürünler uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. AYÇİÇEK YAĞI Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağı seçili ürünler arasındadır. Fiyatı da oldukça müşteriler için uygundur. ET En kaliteli etler arasında bulunmaktadır. Et için de büyük indirim yer aldı. Sucuk ürünlerinde de kaçınılmaz fiyatlar söz konusudur. PİRİNÇ Kaliteli ve uygun fiyatlarla Tarım Kredi Kooperatifi'nde yer almaktadır. ŞEKER VE ÇAY ÜRÜNLERİ Kalite için şeker ve çay ürünlerinin fiyatları oldukça cazip rakamlarla marketlerde yerini aldı. Lezzetli bir Türk çayı marketlerde müşterilere sunuldu.