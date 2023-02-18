Tarım Kredi Market çay indiriminde çığır açtı! Fiyatı gören üçer beşer alıyor: Son gün 28 Şubat!

Tarım kredi Kooperatifi marketlerinde katalog yayınlandı. Zam olmadan fırsat fiyatlar yayınlandı. 15 Şubat tarihinden itibaren başlayan kampanyalı fiyatlarla sizleri bekliyor. 15 Şubat itibariyle başlayan fiyatlar ne zamana kadar devam edecek? Merak edilen detaylar haberimizde. ÇAYDA BÜYÜK İNDİRİM!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri geçtiğimiz yıl açılmıştır. Kampanyalı fiyatlar ile güncel katalog sunulmuş bulunmaktadır. 15 Şubat 2023'de başlayan kampanya 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir. Şubat ayının sonuna kadar devam edecek kampanya şu ürünlerde geçerli olacaktır. 1 kilogram ÇAYKUR Tiryaki siyah çay 75,90 TL, 1 kilogram TK Karadeniz çay 67,90 TL ve 500 gram ÇAYKUR Altınbaş çay 44,90 TL olarak katalogda yer almaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi sosyal medya hesabı üzerinden de duyuruda bulunuldu. Sosyal medya hesaplarından hiç bir kar amacı gütmeden düzenli olarak bilgi verilmektedir. Vatandaş tarafından büyük ilgiyle takip edilmektedir. Katalogda temel ihtiyaçlar uygun fiyatlarla yer alırken çay fiyatlarında büyük indirim vatandaşın ilgisini çekti. 1 - 14 Şubat 2023 tarihleri arasında kampanya detayları hakkında bilgi verilmişti. Bu kampanyada yer alan ürünler şu şekildeydi: TK Tiryaki siyah çay 1000 gram 65,90 TL’ye ve ÇAYKUR Rize turist siyah çay 1000 gram 76,90 TL’ye raflarda yer aldı. Tarım Kredi Kooperatifi sosyal medya hesaplarından kampanya ile ilgili açıklamada bulundu. ”Tarım Kredi Kooperatif Market’te temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim başladı! Fırsatlardan yararlanmak için 01-14 Şubat tarihleri arasında mağazalarımızı ziyaret ediniz.” açıklamasında bulundu. Tüm indirimli kampanyalardan bilgi almak için Tarım Kredi Kooperatif Market sosyal medya hesabından takibe alabilirsiniz.