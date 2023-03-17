Tarım Kredi Market depoları sıfırlıyor! Ramazan kolisi en ucuz fiyata satışa çıktı: Tane fiyatı 25 TL!

Ramazan Ayı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için satın alınan Ramazan kolisi fiyatları merakla araştırılıyor. Peki bu sene Tarım kredi marketlerde Ramazan kolisi ne kadar olacak? Koli içinde hangi ürünler var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLER RAMAZAN KOLİSİTarım Kredi Marketler tarafından 2023 senesi için Ramazan kolisi fiyatı 320 TL olarak belirlendi. Ramazan kolisi içinde 12 farklı ürün sunulacak. Koli içinde 69 TL olan Anadolu Osmancık pirinç,
135 TL olan ayçiçek yağı, 99.90 TL olan poşet çay, 105 TL olan toz şeker, 38 TL olan bütün tavuk, 199.90 TL olan filiz çay, 104.90 TL olan çamaşır deterjanı, 24 TL olan küp şeker, 99 TL olan zeytin, 200 TL olan koli süt, 105 TL olan bitkisel yağ, 35 TL olan üzüm pekmezi ve 21.90 TL olan kağıt havlu bulunuyor.