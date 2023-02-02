Aktüel
02 Şubat 2023 - 10:45

Tarım Kredi Market'e gitmeyenin cebi yanar! Şubat ayı indirimleri göz doldurdu: Bu ürünler en ucuz fiyata rafa dizildi!

Tarım Kredi Market, Şubat indirimlerinin duyurusunu yaptı. Birbirinden farklı ürünlerde birbirinden cazip kampanyalara imza atan Tarım Kredi Market; çamaşır deterjanı, sucuk, lahmacun, peynir ve benzeri temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çekici bir kampanya yaptı. Farklı marketlere göre daha uygun fiyatlarla satış yapan Tarım Kredi Market'in bu indirimini gören vatandaş da "neredeyle yarı yarıya kadar indirim" demeden duramadı! Detaylar haberimizde...

Aktüel
02 Şubat 2023 - 10:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi Market'e gitmeyenin cebi yanar! Şubat ayı indirimleri göz doldurdu: Bu ürünler en ucuz fiyata rafa dizildi!
TAKİP ETTAKİP ET


Şubat ayı başlangıcıyla beraber Tarım kredi Market, yeni bir kampanyasını paylaştı! 1 Şubat ve 14 Şubat arası devam eden bu kampanyada ise birçok fırsatlı ürün mevcut! Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri halkla buluşturan Tarım Kredi Market, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre indirim yapmaya dikkat etti. 

İNDİRİM DETAYLARI

Büyük market dev rulo havluyu 21,90 TL ile, 100'lü servis peçetesini 11,90 TL ile, 32'li Solo tuvalet kağıdını 13,90 TL ile, 4 litre sıvı bulaşık deterjanını 47,90 TL'ye, çamaşır suyunu 13,90 TL'ye, Peros 7 kiloluk çamaşır deterjanını 109,90 TL ile, 2'li kangal sucuğu 99 TL ile, TK marka sucuğun kilosunu 200 TL ile, soyulmuş sosisin 250 gramını 32,75 TL ile, ıspanaklı rulo böreği 29,50 TL ile, 6'lı Pek Food marka lahmacunu 45 TL ile, Tarsüt İzmir tulumunun 400 gramını 59,90 TL ile, 3 dilimli olgunlaştırılmış beyaz peyniri 69,90 TL ile, pilavlık bulgurun kilosunu 15,25 TL ile, nohudun kilosunu 28 TL ile raflarında satışa sundu.



Tarım Kredi Market

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ