Şubat ayı başlangıcıyla beraber Tarım kredi Market, yeni bir kampanyasını paylaştı! 1 Şubat ve 14 Şubat arası devam eden bu kampanyada ise birçok fırsatlı ürün mevcut! Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri halkla buluşturan Tarım Kredi Market, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre indirim yapmaya dikkat etti.
Aktüel
02 Şubat 2023 - 10:45
Tarım Kredi Market'e gitmeyenin cebi yanar! Şubat ayı indirimleri göz doldurdu: Bu ürünler en ucuz fiyata rafa dizildi!
Tarım Kredi Market, Şubat indirimlerinin duyurusunu yaptı. Birbirinden farklı ürünlerde birbirinden cazip kampanyalara imza atan Tarım Kredi Market; çamaşır deterjanı, sucuk, lahmacun, peynir ve benzeri temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çekici bir kampanya yaptı. Farklı marketlere göre daha uygun fiyatlarla satış yapan Tarım Kredi Market'in bu indirimini gören vatandaş da "neredeyle yarı yarıya kadar indirim" demeden duramadı! Detaylar haberimizde...
Aktüel
02 Şubat 2023 - 10:45