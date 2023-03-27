Tarım Kredi Market'e o tarihe kadar gidenler şaşıracak! 3 değil 5 değil yüzlerce üründe yapıldı: Hemen yeni etiketlere bakın

Tarım kredi Kooperatifi, bazı ürünlerin fiyatlarını sabitledi. Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyatlı ürünlerin satışına Ramazan ayından sonra da devam ediyor. Ramazan ayı boyunca birçok üründe indirim yapıldı ve bu indirimler hala devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, 900'den fazla şubesinde indirimli fiyatlar sunuyor.
Tarım Kredi Kooperatif marketleri son zamanlarda ürün indirimlerini arttırdı ve Ramazan ayında da farklı bir uygulama ile karşımıza çıktı. Resmi açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlenecek. Bu düzenlemenin ardından özellikle gıda ürünlerinde ciddi bir fiyat indirimi bekleniyor. Toplamda 9 ürün çeşidi Ramazan ayı boyunca fiyatlarında artış olmayacak. Tarım Kredi grubu, geçmişte olduğu gibi Ramazan ayı boyunca indirimlerini sürdürecek. Tarım Kredi Kooperatif marketleri son dönemde yaptığı fiyat sabitleme açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı temel gıda ürünlerinde fiyatların sabitleneceği ve Ramazan ayı boyunca zam yapılmayacağı duyuruldu. Bu doğrultuda Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Toz Şeker 2 kiloluk paketi 37 liradan, yarım kilo çay 45.90 liradan, yeşil zeytinin kilosu 69.90 liradan, 1 kiloluk nohut ise 29.50 liradan satışa sunulacak. Bu sabitlenmiş fiyatlar, tüketicilere piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir güvence sağlarken, aynı zamanda bütçe planlaması yapmak isteyenlere de yardımcı olacaktır.