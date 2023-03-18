Tarım Kredi Market'e Ramazan erken geldi! Zeytin, peynir, tahin, pekmezde flaş indirimler başladı: Sadece 14 gün sürecek!

Ramazan kampanyası 29 Mart'a kadar devam ederken Tarım kredi marketlerinde indirim ürünleri yayınlandı. 15-29 Mart 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünleri tüm temel ihtiyaçları gideriyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, un, kırmızı mercimek, osmancık pirinç, bulgur, güllaç tatlısı ve daha birçok ürün indirimli olarak raflarda yer aldı.

TARIM KREDİ MARKETİ 15-29 MART 2023 KATALOĞU



















