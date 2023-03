Tarım Kredi Market et fiyatlarında damping yaptı! Zincir markette 250, TKK'da 150 TL: Evinde kıyması, kuşbaşısı biten koşsun!

Yaptığı her indirimle dikkatleri üzerine çekerken, özellikle ramazan ayına özel büyük indirimler yapıyor. Birçok marketten daha ucuza satış yapan Tarım kredi Market, vatandaşların şikayetçi olduğu 5 litre ayçiçek yağını 135 liraya satıyor.Tarım Kredi Market yeni bir indirimle dikkat çekti ve Ramazan'da herkes en azından et alsın diye indirim başlattı. İşte merak edilenler…Artan enflasyonun A'dan Z'ye hemen hemen tüm ürünlerin fiyatını yükselttiği biliniyor. Kırmızı et yine fiyatı en çok artan ürünlerden biri oldu. 2022 yılında en çok ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve et ürünleri yükseldi. Kıymanın kilosu 250, kuşbaşı eti 300 lira oldu. Ucuz et bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bugünlerde gelen tarım kredi marketleri indirimi dikkatleri üzerine çekebilir. İşte detaylar… Bildiğiniz gibi tarım kredi; Her indirimde dikkat çekiyor. Söz konusu kırmızı etlerle ilgili olarak Finlandiya Et ve Süt Kurumu ile işbirliği yapma kararı alan tarım kredi, büyük bir indirim açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Bir kilo kıymayı 140 liradan satan Ziraat Kredi Piyasası, kuşbaşı etleri 150 liradan satışa çıkardı. Kırmızı ette yapılan bu indirim dikkatleri üzerine çekerken, bunu duyan vatandaşlar kilo aldı.