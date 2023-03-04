Aktüel
04 Mart 2023 - 10:30

Tarım Kredi market fiyatları çıldırdı! 1 kg tam yağlı peynir 82,50 oldu! Yetişen alıyor

1 Mart tarım kredi marketleri indirimlerini açıkladı. Yeni aktüel kataloğa bakanlar gözlerini alamıyor. Tarım Kredi indirim listesindeki ürünlerin neler olduğu duyuruldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Aktüel
04 Mart 2023 - 10:30
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Tarım Kredi market fiyatları çıldırdı! 1 kg tam yağlı peynir 82,50 oldu! Yetişen alıyor


Tarım kredi kooperatifinin Mart ayı indirimi netlik kazandı. Yeni kampanyaya imza atan ünlü marketler zincirinde her şeyin fiyatı dibe çekildi. Tarım kredi indirim ürünleri yoğun rağbet gördü. Tüm bu ürünler diğer marketlerin yarı fiyatına satılmaktadır. Tarım Kredi Mart indirimi nedir? Hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte detaylar…

Tarım Kredi markette ucuza almak isteyenler için yeni bir indirim döneme imza atıldı. Tarım kredi marketinde Mart ayı tüm temel gıda maddeleri indirim listesinde. Mevcut ürün listesinden öne çıkanlar vatandaşların ilgisini çekti. Tarım kredi piyasasında bu ürünlerin fiyatları sert düşüşler yaşadı. Detaylar burada…

TARIM KREDİ MARKET MART AYI AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ



Mart ayında bu indirimler dikkatleri çekti. Tarım kredi marketlerinde 1-15 Mart tarihleri arasında geçerli olan indirimler aşağıdaki gibidir:

Tarım Kredi Jumbo demlik poşet Çay 1000 gram 99,90 Türk Lirası

Tarım Kredi Filiz çay 3 kilogram 199,90 Türk Lirası

Et ve Süt Kurumu gövde tavuk kilogram 38 Türk Lirası

Tarım Kredi fermente dana Kangal sucuk kilogram 220 Türk Lirası

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TMO üzüm pekmezi 800 gram 35 Türk Lirası

Tarım Kredi süzme Çiçek Balı 850 gram 84,50 Türk Lirası

Petibör dörtlü avantaj paketi 29,90 Türk Lirası

Finger 6'lı paket bisküvi 42,90 Türk Lirası

Eti kremalı bisküvi 8'li paket 26,90 Türk Lirası

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Avşar doğal maden suyu 12 x 20 CL 32,90 Türk Lirası

Uludağ efsane portakal 2,5 litre 19,90 Türk Lirası

Lipton avantajlı paket demlik poşet Çay 45,90 Türk Lirası

Tarım Kredi pilavlık bulgur 2,5 kilogram 39,90 Türk Lirası

Tarım Kredi kırık prinç 1000 gram 17 Türk Lirası

Tarım Kredi koçbaşı nohut 2,5 kilogram 75,90 Türk Lirası

Tarım Kredi profilye 5 kilogram 189,90 Türk Lirası

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Tarım Kredi Anadolu osmancık pirinç 2,5 kilogram 69 Türk Lirası

Tarım Kredi 5 kilogram destan toz şeker 105 Türk Lirası

TMO 5 L ayçiçek yağı 135 Türk Lirası

Vita 2 L bitkisel susuz yağ 105 Türk Lirası

TK 1000 gr. Küp şeker 24 Türk Lirası

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