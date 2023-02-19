Tarım Kredi Market indirimde çığır açtı! 5 litre zeytinyağında dev indirim başladı: İşte merak edilen fiyatı!

Sevilen market zincirlerinden olan Tarım kredi her ay indirim haberi vermeye devam ederken bu defa temel ihtiyaç listesinin başında gelen ayçiçek yağı indirimi gündeme damgasını vurdu. Tarım Kredi market zeytinyağı fiyatları ne kadar? İşte kısa süre sona erecek bu indirim furyasındaki fiyat listesi değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır.
TARIM KREDİ MARKET ŞUBAT İNDİRİMİ
Tarım Kredi 5L ayçiçek yağı 135 TL TK güney Marmara sızma zeytinyağı 116.90 TL Anadolu nohut 28 TL Anadolu pilavlık bulgur 15.25 TL TK doğal ev tarhanası 59.90 TL TK %100 nar ekşisi 34.90 TL TK ton balığı 2'li 36.90 TL TK ton balığı 3'lü 36.50 TL Tat domates salçası 34.25 TL TK kırık pirinç 17 TL Elit dev kağıt havlu 21.90 TL Elit servis peçetesi 11.90 TL Solo tuvalet kağıdı 134.90 TL Clea ıslak mendil 5.90 TL Clea ıslak havlu 10.90 TL Uni baby saç ve vücut şampuanı 17.90 TL Elit çamaşır suyu 13.90 TL Elit sıvı bulaşık deterjanı 47.90 TL Tarsüt İzmir tulumu 59.90 TL TK beyaz peynir 69.90 TL TK yarım yağlı süt 17 TL TK tam yağlı süt 18 TL Aynes sade süt 3.95 TL Aynes meyveli süt 3.95 TL TK sütlü fındık kreması 19.75 TL