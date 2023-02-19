Aktüel
19 Şubat 2023 - 14:00

Tarım Kredi Market indirimde çığır açtı! 5 litre zeytinyağında dev indirim başladı: İşte merak edilen fiyatı!

Tarım Kredi Market Şubat ayı indirimlerinin sonuna gelirken özellikle zeytinyağının fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü. Zamlardan en çok etkilenen ürünlerden olan zeytinyağı fiyatlarında Tarım Kredi'den görülmemiş indirim haberi geldi.

Aktüel
19 Şubat 2023 - 14:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi Market indirimde çığır açtı! 5 litre zeytinyağında dev indirim başladı: İşte merak edilen fiyatı!
TAKİP ETTAKİP ET


Sevilen market zincirlerinden olan Tarım kredi her ay indirim haberi vermeye devam ederken bu defa temel ihtiyaç listesinin başında gelen ayçiçek yağı indirimi gündeme damgasını vurdu. Tarım Kredi market zeytinyağı fiyatları ne kadar? İşte kısa süre sona erecek bu indirim furyasındaki fiyat listesi  değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır.

Tarım kredi ayçiçek yağ fiyatı

TARIM KREDİ MARKET ŞUBAT İNDİRİMİ



Tarım Kredi 5L ayçiçek yağı 135 TL

TK güney Marmara sızma zeytinyağı 116.90 TL

Anadolu nohut 28 TL

Anadolu pilavlık bulgur 15.25 TL

TK doğal ev tarhanası 59.90 TL

TK %100 nar ekşisi 34.90 TL

TK ton balığı 2'li 36.90 TL

TK ton balığı 3'lü 36.50 TL

Tat domates salçası 34.25 TL

TK kırık pirinç 17 TL

Elit dev kağıt havlu 21.90 TL

Elit servis peçetesi 11.90 TL

Solo tuvalet kağıdı 134.90 TL

Clea ıslak mendil 5.90 TL

Clea ıslak havlu 10.90 TL

Uni baby saç ve vücut şampuanı 17.90 TL

Elit çamaşır suyu 13.90 TL

Elit sıvı bulaşık deterjanı 47.90 TL

Tarsüt İzmir tulumu 59.90 TL

TK beyaz peynir 69.90 TL

TK yarım yağlı süt 17 TL

TK tam yağlı süt 18 TL

Aynes sade süt 3.95 TL

Aynes meyveli süt 3.95 TL

TK sütlü fındık kreması 19.75 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ