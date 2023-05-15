Aktüel
15 Mayıs 2023 - 11:01

Tarım Kredi market indiriminde yok yok! Ayçiçek yağından şekere, çamaşır deterjanından bulaşık deterjanına dev indirim! Son gün bugün alan kazanır

Tarım Kredi market indiriminde tüm temel ihtiyaçlar neredeyse yarı yarıya düştü. Tarım Kredi marketlerinde inanılmaz fiyatların sona ermesine son 1 gün kalırken ayçiçek yağına stok yapacaklar ise harekete geçti.

Aktüel
15 Mayıs 2023 - 11:01
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Tarım Kredi market indiriminde yok yok! Ayçiçek yağından şekere, çamaşır deterjanından bulaşık deterjanına dev indirim! Son gün bugün alan kazanır


Vatandaşlar alışveriş yapmak için indirim araştırması yaparken Tarım Kredi, ayçiçek yağı, çay, şeker, yumurta ve daha birçok üründe eşsiz indirim yaptığını açıkladı. İndirimin bitmesine son 1 kala ev ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar Tarım kredi marketlerine akın etti. 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanyada geçerli olan ürünler ve fiyat listesi haberimizde yer almaktadır.

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

5 lt Ayçiçek Yağı - 135 TL



30'lu Koli Yumurta - 65 TL

1 kg çay - 69,90 TL

1 kg Tereyağı - 145,00 TL

Tarım kredi 15 mayıs indirimi

450 gr beyaz peynir - 53,50 TL

900 gr süzme peynir - 82,95 TL

1500 gr yoğurt - 44,50 TL

1 litre süt - 14,95 TL

1 kg tost peyniri - 125,00 TL

400 gr sucuk - 103,90 TL

1,5 litre ice tea - 18,95 TL

1 litre cola - 16,50 TL

1 litre fanta -14,90 TL

5 kg persil deterjan - 99,90 TL

Yumuşatıcı - 32,90 TL

650 gr turşu - 15,90 TL

1 kg kırmızı - 21,90 TL

1 kg fasulye - 34,90 TL

1 kg nohut - 29,50 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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